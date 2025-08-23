Собрались лучшие из лучших! Как проходит турслёт профсоюзов Беларуси?

На протяжении трех дней команды соревнуются в 12 конкурсах. И здесь не обошлось без семейной поддержки и увлекательной культурной программы.

Спорт и здоровый образ жизни объединил представителей профсоюзов. Сотни человек собрались на туристической базе «Высокий берег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочие будни отошли на второй план. У большой профсоюзной семьи в эти выходные другие хлопоты. За считаные часы удалось пустырь превратить в маленький городок со своей атмосферой и правилами. Угадать, где чьи палатки, легко. Лагерь каждого профсоюза – в свойственной роду деятельности стилистике.

Юрий Шумский, председатель Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:

Первое, чем удивим, это лесными напитками. Чисто лесные напитки из лесных ягод, из лесного сока березового, немножко цитрусового. Плюс у нас Год благоустройства, наведения порядка на земле. И мы предложим всем поучаствовать в озеленении и городов, и сел, в том числе собственности Федерации.

В этом году рекордное количество команд участвует в турслете – 23. Они разделены на две группы. Борьба ожидается острая, подготовка была основательная. Спортивное ориентирование, сплав на байдарках, фигурное вождение велосипеда, стрельба из лука и большая творческая составляющая. Читайте здесь.