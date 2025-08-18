Группа европейских лидеров посетит встречу Зеленского и Трампа в Белом доме

В делегацию войдут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Франции Эммануэль Макрон и Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и генсек НАТО Марк Рютте. Встреча состоится после саммита Трампа и Путина на Аляске. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы, в том числе гарантии безопасности для Украины, ее вступление в НАТО и ЕС, а также территориальные уступки. Известно, что планируется рабочий обед и многочасовая дискуссия в расширенном составе. Аналитики предполагают, что столь расширенный состав может вызвать недовольство лидера США, а цель у этой делегации одна – сорвать мирный процесс.