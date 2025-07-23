Россия и Украина провели третий раунд переговоров в Стамбуле – главное
Россия и Украина договорилась об обменах не только военных, но и гражданских пленных. В ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1 200 человек с каждой стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие договоренности достигнуты в ходе третьего раунда переговоров России и Украины, которые прошли во дворце Чираган в Стамбуле вечером 23 июля.
Встречу открыл глава МИД Турции Хакан Фидан, после она продолжилась в закрытом для прессы формате.
Российскую переговорную группу возглавил помощник президента Владимир Мединский. Во главе украинской делегации – Рустем Умеров. На переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах о завершении конфликта. Но пока эти позиции очень далеки друг от друга.
Встреча представителей Москвы и Киева продлилась порядка 40 минут. После представители российской делегации вышли к прессе. По словам Владимира Мединского, все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, выполнены.
Также Российская сторона предложила сформировать три рабочие группы для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украина согласилась рассмотреть предложение.
Также российская сторона донесла до украинской делегации свою позицию, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена. Для этого нужно проработать условия соглашения по урегулированию конфликта.