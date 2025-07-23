Россия и Украина провели третий раунд переговоров в Стамбуле – главное

Россия и Украина договорилась об обменах не только военных, но и гражданских пленных. В ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1 200 человек с каждой стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие договоренности достигнуты в ходе третьего раунда переговоров России и Украины, которые прошли во дворце Чираган в Стамбуле вечером 23 июля.