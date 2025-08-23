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Пустовой: цель Лукашенко – отвести войну от Беларуси и помочь россиянам и украинцам

23 августа 2025 17:46
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ. 

Пустовой: цель Лукашенко – отвести войну от Беларуси и помочь россиянам и украинцам-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Заискивания перед американцами нет. Как было тогда, в начале 90-х. Когда мы гордились тем, что наш День Независимости по соседству с американским. И даже установили табличку у лавочки, на которой сидел Клинтон. 

С Трампом переговоры, как Соросом: честно и исходя из наших интересов. И еще очень важно – все эти переговоры не для того, чтобы набрать лайков своему рейтингу. Это необходимо для пацанов в политике. У тяжеловеса Лукашенко это все есть. Конечная цель – отвести войну от родного порога нашей Беларуси. Ну и помочь родным россиянам и родным украинцам.

Далее смотрите в видео. 

# Международная политика # Александр Лукашенко # Дональд Трамп # Беларусь-США

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