Пустовой: цель Лукашенко – отвести войну от Беларуси и помочь россиянам и украинцам

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Заискивания перед американцами нет. Как было тогда, в начале 90-х. Когда мы гордились тем, что наш День Независимости по соседству с американским. И даже установили табличку у лавочки, на которой сидел Клинтон.

С Трампом переговоры, как Соросом: честно и исходя из наших интересов. И еще очень важно – все эти переговоры не для того, чтобы набрать лайков своему рейтингу. Это необходимо для пацанов в политике. У тяжеловеса Лукашенко это все есть. Конечная цель – отвести войну от родного порога нашей Беларуси. Ну и помочь родным россиянам и родным украинцам.