«Надо ставить точку». Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского

Москва и Киев провели новый обмен пленными. В Минобороны России сообщили, что на родину вернется «группа военнослужащих», но точное количество не озвучено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас бойцы находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже они пройдут лечение в медучреждениях Минобороны России. Обмен пленными состоялся по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле. Они 23 июля продолжались менее часа. Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, встреча лидеров двух стран должна поставить точку в конфликте.

Владимир Мединский, помощник президента России:

Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать, понимаете? Как у нас говорят: «конец – делу венец». Встречаться для того, чтобы с нуля все это заново обсуждать, не имеет смысла.

Как сообщается, российская делегация покинет Стамбул сегодня, 24 июля.