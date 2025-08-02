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Во Львове вырубили 70 деревьев, потому что они «советские»

02 августа 2025 18:28
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Во Львове вырубили 70 деревьев, потому что они «советские»-0

Во Львове в рамках реконструкции площади было вырублено 70 деревьев, высаженных в советское время. Мэр города пояснил, что они были высажены без необходимости. Этот проект осуществляется при поддержке Польши и финансировании Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

Решение вызвано политикой декоммунизации, которая была принята в Украине в 2015 году. 

С тех пор в стране активно убирают советскую символику, меняют названия улиц и ограничивают воздействие русской культуры. По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, Киев намеренно проводит дерусификацию и ассимиляцию.

Фото: pixabay

# Международная политика # Украина

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