Во Львове в рамках реконструкции площади было вырублено 70 деревьев, высаженных в советское время. Мэр города пояснил, что они были высажены без необходимости. Этот проект осуществляется при поддержке Польши и финансировании Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

Решение вызвано политикой декоммунизации, которая была принята в Украине в 2015 году.

С тех пор в стране активно убирают советскую символику, меняют названия улиц и ограничивают воздействие русской культуры. По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, Киев намеренно проводит дерусификацию и ассимиляцию.

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