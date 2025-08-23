Изделия из натуральной овчины и уникальное кружево! В Минске проходят Дни Вологодской области

Изделия из натуральной овчины, овощные цукаты и уникальное кружево. В Минске проходят Дни Вологодской области. На площадке у городской ратуши развернулась ярмарка традиционных продуктов и народных промыслов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские мастера проводят мастер-классы и презентуют широкий ассортимент товаров собственного производства. В 12 павильонах представлены знаковые предприятия Вологодской области. На ярмарке можно найти и фирменные вкусы региона: масло, мед с различными добавками, карамелизованные овощи и лечебные травяные сборы. Все доступно к покупке.

Мы из Москвы. Проходили мимо и решили обязательно заглянуть, потому что в Вологду мы тоже давно хотим добраться. Это тоже наша мечта. Я знаю про вологодские кружева, вот эта тема мне очень интересна.

Мы приехали из Германии. Где бы мы ни были, мы всегда в первую очередь смотрим историческую часть города. Она более интересна. Ну а так как здесь еще и ярмарка, Дни Вологодской области, то это еще более интересно для нас. Когда немножко ты соприкасаешься с другой культурой, это всегда интересно, обмен такой происходит.

Гостям предлагают познакомиться с предприятием, которое уже три сотни лет сохраняет и развивает искусство чернения по серебру, а также увидеть авторскую и традиционную роспись по дереву. Очередь выстроилась, чтобы посмотреть на самый известный промысел региона – кружевоплетение.

Мария Медкова, мастер народных художественных промыслов (Россия):

Я буду показывать процесс плетения вологодского кружева, как оно создается. Показывать, как мы перебираем вот эти коклюшки, чтобы получать такие вот красивые узоры. Многие просто не могут понять, как это происходит, потому что мы очень быстро перекладываем коклюшки. И кажется, что это сложно.

Ярмарка будет работать по 25 августа. В воскресенье здесь развернется большая концертная площадка. Вологодские ансамбли и танцевальные коллективы выступят на площадке возле ратуши. Дни российских областей в Минске проводятся не первый раз. Такие мероприятия позволяют больше узнать о соседних регионах и их культуре.