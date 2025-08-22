Прямой эфир

Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба»

22 августа 2025 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию оказать давление на Украину и заставить Киев отказаться от нанесения ударов по трубопроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Европу. Об этом говорится в направленном в Брюссель письме глав МИД двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба»-2

На этой неделе прокачка сырья уже останавливалась на двое суток из-за ударов украинских беспилотников. Однако минувшей ночью было получено сообщение о новом нападении на нефтепровод «Дружба» – уже третий за короткий период. Это может вывести его из строя минимум на срок до пяти дней. Как особо отметили главы внешнеполитических ведомств двух стран, без этого трубопровода безопасное снабжение Венгрии и Словакии нефтью просто невозможно.

# Венгрия # Словакия # Украина

Другие новости рубрики

Все новости
Поляки считают, что скандал с растратой средств ЕС может привести кабмин Туска к отставке
22 августа 2025 11:24

Поляки считают, что скандал с растратой средств ЕС может привести кабмин Туска к отставке

Умер автор хита «Фантазёр» певец Ярослав Евдокимов
22 августа 2025 11:21

Умер автор хита «Фантазёр» певец Ярослав Евдокимов

Трамп 22 августа сделает заявление
22 августа 2025 10:35

Трамп 22 августа сделает заявление