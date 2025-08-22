Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба»

Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию оказать давление на Украину и заставить Киев отказаться от нанесения ударов по трубопроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Европу. Об этом говорится в направленном в Брюссель письме глав МИД двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе прокачка сырья уже останавливалась на двое суток из-за ударов украинских беспилотников. Однако минувшей ночью было получено сообщение о новом нападении на нефтепровод «Дружба» – уже третий за короткий период. Это может вывести его из строя минимум на срок до пяти дней. Как особо отметили главы внешнеполитических ведомств двух стран, без этого трубопровода безопасное снабжение Венгрии и Словакии нефтью просто невозможно.