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Пустовой: как бы Запад ни улыбался, заначку на войну с нами они далеко не прячут

23 августа 2025 17:44
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ. 

Пустовой: как бы Запад ни улыбался, заначку на войну с нами они далеко не прячут-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Прошлой осенью губернатор Субботин на празднике торжества орала – областных «Дожинках» северного региона подарил Первому меч. Параллели понятны: тогда был воинственный период истории и мудрый и непобедимый князь Великого Полоцка Всеслав Чародей. О нем ходили легенды. Мы гордимся и поныне. И в этом подарке символизм исторической преемственности. 

И вновь время, чтобы сеять хлеб и строить Софии – нужен меч Всеслава. И жезл Рогволода. И свое ядерное оружие. Тактическое и оперативное – точно. Чтобы не сунулись. Как бы ни улыбался коллективный Запад, заначку на войну с нами, разную войну, в том числе смысловую, они далеко не прячут. 

# Международная политика # Евгений Пустовой # Авторская журналистика на СТВ

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