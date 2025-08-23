Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Прошлой осенью губернатор Субботин на празднике торжества орала – областных «Дожинках» северного региона – подарил Первому меч. Параллели понятны: тогда был воинственный период истории и мудрый и непобедимый князь Великого Полоцка Всеслав Чародей. О нем ходили легенды. Мы гордимся и поныне. И в этом подарке символизм исторической преемственности.

И вновь время, чтобы сеять хлеб и строить Софии – нужен меч Всеслава. И жезл Рогволода. И свое ядерное оружие. Тактическое и оперативное – точно. Чтобы не сунулись. Как бы ни улыбался коллективный Запад, заначку на войну с нами, разную войну, в том числе смысловую, они далеко не прячут.