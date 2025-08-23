Пустовой: Лукашенко может Иран и США с ринга усадить за стол переговоров

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Иран – это почти 92 миллиона человек. А если учесть, что у них правильное патриархальное общество, население будет расти и дальше. Это мы тут боимся обидеть феминисток и квир-прайды. Поэтому помощник Алеся, разработка НАН, учит детей – ой, чему она учит. А там все традиционно – авраамически. Честно и по порядку.

В семье главный – мужчина, в стране – верховный лидер, выше всех – Бог. Поэтому и никакие санкции не страшны. А мы порой боимся быть вне западного мейнстрима. Что у нас, что в России. Вот тебе и цивилизация православия. А там, в Иране, верховный лидер – смотритель за курсом. Он ни с кем не заискивается. Встречается только с теми, кого уважает. С Лукашенко он встречался. Так вот такие отношения влияют и на политическую дружбу. Может статься так, что самый короткий путь из Тегерана в Вашингтон будет через Минск. Лукашенко может Иран и США с ринга усадить за стол переговоров.

Отношения между Минском и Тегераном – это многоуровневое сотрудничество. На поверхности – торгово-экономическое. Отдельно можно выделить логистику. Иран, как и Беларусь, в центре интересов различных центров сил. Тегеран – важная точка в коридоре «Север-Юг». Это уже элемент геополитики. И самый верхний уровень – дипломатический Эльбрус – сохранение мира традиционного уклада.

Про пути сотрудничества – это не только кооперация. А наши экономики взаимодополняемы и с иммунитетом – спасибо санкциям. Но что самое важное – логистический путь. Через Иран дорога в Персидский залив, Южную и Юго-Восточную Азию и Африку – к нашим партнерам по дальней дуге. Для белорусского импорта это еще один международный транспортный коридор «Север – Юг».

Почему бы не создавать совместные продукты и выходить с ними на рынки третьих стран? Мы готовы двигаться дальше. Во всех смыслах. И географически, и по созданию совместных продуктов: от тракторов до комбайнов. Через Иран – в страны партнеры, с Ираном – к многополярному миру. Многие конфликты сейчас за контроль над дорогами. Чтобы успеть, надо ускоряться.