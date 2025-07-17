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Рада назначила Шмыгаля новым министром обороны Украины

17 июля 2025 14:44
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Рада назначила Шмыгаля новым министром обороны Украины-0

Парламент Украины утвердил экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

По его сообщению в Telegram-канале, 267 депутатов проголосовали «за» утверждение Шмыгаля министром обороны.

Ранее парламент Украины утвердил назначение Юлии Свириденко премьером.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Украина

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