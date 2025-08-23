Композиции советских лент и уникальные постановки! В Минске прошёл гала-концерт «Кинотеатр «Александрия»

На сцену выходит кино. Известные композиции советских лент в современной обработке, яркие танцевальные номера, уникальные постановки. Все это сегодня, 23 августа, на сцене Дворца Республики. Здесь прошел грандиозный гала-концерт – «Кинотеатр «Александрия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе гала-концерта – легендарное советское кино. Любимые мелодии из фильмов в современной обертке, оригинальные хореографические номера, а также цирковые элементы. Творческую атмосферу на сцене создает целое созвездие артистов – белорусских и российских.

Все любимые фильмы, все любимые песни. Эмоции переполняют, только положительные. Очень рада, что попала сюда.

Переносит, конечно, и не только в детство. И уже в возрасте же тоже смотришь каждый год эти фильмы. Просто приятная ностальгия.

Мне очень нравится здесь. Прямо такие ощущения, как будто в детство переносит. Прям вообще класс.

Немножко опустились в историю, очень приятно. И, честно говоря, очень восхищены, что именно с таким репертуаром поднимает нам настроение. Этот уникальный проект – дань памяти советским традициям просмотра кино под открытым небом. Концерт берет свое начало с ежегодного праздника «Купалье» в Александрии. Интерес к мероприятию большой, поэтому решено было организовать гала-концерт в областных городах страны. Проект уже побывал в Бресте, Гомеле, Могилеве.

Агата Моцко, главный режиссер гала-концерта:

Традиция переезда Александрии по разным городам Беларуси – это впервые. И, наверное, в этом есть уникальность, потому что сложилась та программа, которая может быть оценена зрителем и принята не только на берегу Днепра, а в любых залах, в которые мы приезжаем.