Благотворительная инициатива А1 финишировала в Минске

Спортивно-благотворительная инициатива «У адным рытме з А1» финишировала в Минске. На протяжении нескольких недель участники проекта вели активный образ жизни, зарабатывая «минуты добра», которые трансформируются в реальную помощь детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финалом инициативы стал спортивно-благотворительный праздник на Национальном футбольном стадионе. В программе был дружеский матч между детской командой «А1 Юниор» и командой блогеров «Информ», более 20 видов спортивных активностей, тренировки, интерактивные площадки, флешмоб и зажигательный DJ-сет.

Это тот самый случай, когда каждая минута на счету. Большой забег на Национальном футбольном стадионе – кульминация спортивно-благотворительной инициативы А1. Уникальный проект объединил более 3,5 тысяч участников по всей стране ради одной большой цели – помочь детям.

Владимир Сачков, заместитель генерального директора по техническим вопросам компании А1:

Многолетняя деятельность компании А1 в сфере благотворительности не формальность, а реальная возможность помочь тем, кто в этом особенно нуждается. «У адным рытме з А1: Хвіліны дабра» наглядно демонстрирует, как спорт и ответственность бизнеса могут менять жизни детей.

Занимаясь любимым видом спорта и фиксируя минуты физической активности, участники проекта собирали хвіліны дабра и передавали их в общую копилку. Каждая минута – маленький шаг на пути к большой цели. Один миллион минут добра, которые превратятся в 50 тысяч рублей спонсорской помощи Белорусскому детскому фонду. Средства направят на реализацию программ помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

Проект «У адным рытме з А1: Хвіліны дабра» показывает, что благотворительность может быть частью повседневной жизни. Мы благодарны каждому, кто присоединился. Ведь заботясь о своем здоровье, люди одновременно делают добро для детей, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Именно в такие моменты, когда общество, государство и бизнес объединяются, можно сделать ощутимый вклад в жизнь каждого ребенка с непростой судьбой. Сегодня в наших детских социальных пансионатах более 1,3 тысяч детей, лишённых родительского попечения и имеющих тяжелые нарушения здоровья. Важно дать этим детям надежду на то, что они не одни, что им всегда помогут и поддержат их.

Финал благотворительной инициативы стал не просто ярким завершением многодневной активности, а настоящим праздником для всей семьи. Помимо забега, для участников подготовили мастер-классы, челленджи, фотозоны и авторские тренировки от блогеров и именитых спортсменов.

Все-таки благотворительность всегда полезна. Во-вторых, здоровый образ жизни – это круто. Очень нравится, что есть чем заняться детям, есть чем заняться взрослым. Идея очень классная, что ты не просто бежишь, ты бежишь с целью помочь.