Сельхозпредприятия Гомельской области приступили к уборке зерновых

Главная сельскохозяйственная кампания года уже приносит первые результаты. Убрано 20,5 тысячи га озимого ячменя. Это более 8 % площадей. Намолочено 96,4 тысячи тонн с урожайностью 47,1 ц/га. В страду включаются все больше районов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомельской области комбайны в поля вышли на две недели позже, чем обычно. Виной тому – весенние заморозки и затяжные дожди в июне.

Аграрии приступили к обмолоту озимого ячменя. В бункеры комбайнов уже засыпано более 8 тысяч тонн зерна. Виды на урожай неплохие. В среднем с одного гектара собирают по 26 центнеров. А в некоторых хозяйствах вдвое больше. В области имеется около 1000 зерноуборочных комбайнов. В сезон машинно-тракторный парк активно пополняется и новой техникой.

Елена Филипович, начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

Новая техника тоже так же ожидается. Часть уже поступила, остальная часть в процессе уборки уже будет поступать. Более 40 единиц убирают сейчас первую культуру – озимый ячмень. Это отличный способ обкатать технику перед началом массовой уборки зерна. На сегодня сохранилось у нас в области 42,5 тысячи площадей такой культуры из посеянных 55. Если будет более сухая погода, то оперативно позволит нам убрать все хлеба, которые выросли в полях, и обеспечить нашу продовольственную безопасность.

Тяжелые колосья озимого ячменя радуют глаз механизаторов и главного агронома сельхозпредприятия «Борщовский». Хозяйство специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур. Весной озимые тщательно подкормили и обработали. Поэтому сейчас рассчитывают на хороший урожай. Тем более, что и заморозки сельхозпредприятие обошли стороной. Единственное, процесс уборочной затянули дожди. Озимый ячмень сначала убирали на легких песчаных почвах. Сегодня техника на самых урожайных участках. На очереди – овес.

Сергей Руденков, главный агроном сельхозпредприятия «Борщовский»:

Очень хороший урожай ожидается, где-то тоже под 40 центнеров. Будем стараться, чтобы убрать все без потерь, чтобы государству госзаказ выполнили и для своего общественного животноводства. А будет зерно – будут концентраты, будут надои – будет молоко.