Будут в поле все выходные – первые хозяйства страны приступили к уборочной

Непростые погодные условия отмечались в Беларуси. Неласковый май с заморозками, а потом прохладный июнь с дождями поставили аграриев в условия, когда нужно бороться за каждое зернышко. Впрочем, беречь хлеб в Беларуси привыкли при любой погоде. К уборке самой ранней зерновой культуры – озимого ячменя – подключаются все больше регионов. Некоторые хозяйства Гродненской области приступили к жатве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году колосья налились чуть позже, чем сезоном ранее. Тем не менее культура уже на первых порах показывает неплохую урожайность. Убедилась в этом Галина Буро.

Этого момента механизаторы ждали весь год. Первый выход в золотые поля – 9 комбайнов «Гродненской птицефабрики» на старт. Первая культура под жатку – озимый ячмень. Колосья налитые и сухие, медлить с уборкой нельзя – на счету каждое зернышко.

Денис Красько, главный агроном сельхозпредприятия «Гродненская птицефабрика»:

Они элементарно ломаются легко, соответственно, это уже говорит о том, что он готов. Нужно обязательно срочно убирать, влажность позволяет.

В сезон уборки – с новой техникой: хозяйство купило три комбайна и пресс-подборщики. У Максима Колеснева новый железный друг в брендовом красном цвете. Если раньше старый комбайн то и дело подводил, а это минус в намолоте, то в этом сезоне на современной машине механизатор намерен выйти в лидеры жатвы. Буквально не мог дождаться, когда поднимется на капитанский мостик своего корабля полей.

Максим Колеснев, механизатор сельхозпредприятия «Гродненская птицефабрика»:

По сравнению со старым – это земля и небо. Хороший в бункере вибростол есть, если зерно зависает, кнопочку нажал – оно все равно пойдет. Не надо вылазить, не надо пихать – это идеально. Климат-контроль стоит. Я люблю белорусское, у меня и трактор белорусский, наш 35-ка, и комбайн белорусский. Мне на этом проще.