Первый механизатор-тысячник определился в Гродненской области
Жаркая пора на белорусских полях – в полную силу работают аграрии. Определяются и первые лидеры жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненской области – первый механизатор-тысячник. Им стал Сергей Шантырь из сельскохозяйственного производственного кооператива «Гродненский».
Свой первый тысячный рубеж мужчина преодолел за четыре дня. Сегодня заслуженно принимал поздравления. В сельхозпредприятии Сергей Шантырь работает 15 лет. Все это время участвовал в уборочных кампаниях и всегда был в лидерах. Пока же самой удачной для него оказалась предыдущая жатва. В 2024-м механизатору удалось намолотить почти 7 тысяч тонн.
Сергей Шантырь, механизатор сельхозпредприятия «Гродненский»:
Такого не ожидал даже, что снова так будет. Хочется быть опять в лидерах, потому что очень много конкурентов, стараешься – хоть чуть-чуть, но больше.
Михаил Ситько, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК:
Если в прошлом году было 820 именно тысячников в Гродненской области, а это составляет 70 % от всего комбайнового парка, то в этом году, я надеюсь, их будет гораздо больше. И конечно, хотим, чтобы наши передовики достигли прошлого рекордного урожая. И наш Сергей Владимирович получил больше 7 тысяч тонн.
В целом боевой настрой у аграриев всего региона. Гродненский и Берестовицкий районы уже завершают уборку озимого ячменя. В целом по области убрано более 8 тысяч гектаров, это фактически четверть площадей.