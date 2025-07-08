Первый механизатор-тысячник определился в Гродненской области

Жаркая пора на белорусских полях – в полную силу работают аграрии. Определяются и первые лидеры жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненской области – первый механизатор-тысячник. Им стал Сергей Шантырь из сельскохозяйственного производственного кооператива «Гродненский».

Свой первый тысячный рубеж мужчина преодолел за четыре дня. Сегодня заслуженно принимал поздравления. В сельхозпредприятии Сергей Шантырь работает 15 лет. Все это время участвовал в уборочных кампаниях и всегда был в лидерах. Пока же самой удачной для него оказалась предыдущая жатва. В 2024-м механизатору удалось намолотить почти 7 тысяч тонн.

Сергей Шантырь, механизатор сельхозпредприятия «Гродненский»:

Такого не ожидал даже, что снова так будет. Хочется быть опять в лидерах, потому что очень много конкурентов, стараешься – хоть чуть-чуть, но больше.