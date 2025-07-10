В Минской области зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать с площади более 500 тыс. га

В Минской области зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать с площади более 500 тысяч гектаров. Сезон будет непростым. Из-за дождливого июня жатва потребует максимальной собранности и оперативности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Повсеместно отмечается неравномерное созревание зерновых. И уже очевидно, что уборка озимого ячменя совпадет с уборкой озимого рапса. Аграрии столкнутся с этим впервые. Перед АПК стоит четкая задача: планировать работу и расставлять приоритеты, чтобы не терять ценное время. Всего во время уборочной задействуют более полутора тысяч комбайнов, а также свыше семи тысяч сельхозмашин.

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Самое главное сегодня – это подготовка техники, чтобы и техника была готова, и наши комбайнеры были настроены, и все для этого было обеспечено. Перед нами стоят три основные операции, с которыми мы столкнемся и должны выдержать достойно. Это уборка, соответственно, сев и заготовка корма.

Уже сейчас аграрии понимают, что справиться с жатвой без дополнительной поддержки будет очень сложно. В помощь около 600 горожан. Дополнительные руки и техника позволят ускорить работу и минимизировать потери.