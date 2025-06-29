Открыт сезон жатвы! В Беларуси началась уборочная кампания

На неделе открыли самый горячий сезон для аграриев. Началась жатва-2025. Первыми в поля вышли комбайны в Клецком районе. Они приступили к уборке озимого ячменя, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Качество и количество урожая зависит от многих факторов. В этом деле играют роль и профессионализм аграриев, и своевременность агротехнических мероприятий, и погода. На неделе в стране шли дожди. Даже если погода наладилась, нужно ждать несколько дней перед тем, как выйти в поле. В любом случае начало положено.