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Открыт сезон жатвы! В Беларуси началась уборочная кампания

29 июня 2025 17:16
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На неделе открыли самый горячий сезон для аграриев. Началась жатва-2025. Первыми в поля вышли комбайны в Клецком районе. Они приступили к уборке озимого ячменя, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Открыт сезон жатвы! В Беларуси началась уборочная кампания-2

Качество и количество урожая зависит от многих факторов. В этом деле играют роль и профессионализм аграриев, и своевременность агротехнических мероприятий, и погода. На неделе в стране шли дожди. Даже если погода наладилась, нужно ждать несколько дней перед тем, как выйти в поле. В любом случае начало положено.

# Уборочная кампания

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