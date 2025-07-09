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В Беларуси определились первые лидеры уборочной

09 июля 2025 16:45
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Все силы белорусских аграриев сейчас брошены в поля. В стране набирает темп уборочная кампания, и уже есть лидеры жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым молодым водителем-тысячником стал 29-летний Денис Пасюк из Гродненского района. Тысячу тонн зерна нового урожая он перевез на отечественном МАЗе.

В Беларуси определились первые лидеры уборочной-2

Водитель трудится на сельскохозяйственном предприятии «Гродненская птицефабрика». Нынешняя уборочная для него восьмая по счету. Среди передовиков Денис Пасюк тоже не в первый раз. Сегодня заслуженно принимал поздравления прямо на мехдворе.

В Беларуси определились первые лидеры уборочной-4

Денис Пасюк, водитель КПСУП «Гродненская птицефабрика»:
Начали 1-го числа убирать. В конце уборки озимого ячменя посчитал тонны. Не ожидал, что в Беларуси первым буду.

В Беларуси определились первые лидеры уборочной-6

Петр Косицкий, заместитель заведующего отделом проектной деятельности Гродненского областного комитета ОО «БРСМ»:
Нам приятно поздравлять наших молодых аграриев, которые принимают участие и вкладывают в общий каравай республиканский свои силы, свой труд. И мы как молодежная организация стараемся без отрыва от производства их поощрить, поздравить, сказать, что мы с ними, мы ценим их физический труд.

Первых хлеборобов, которые намолотили и перевезли тысячу тонн зерна определили и в Минской области.

# Уборочная кампания

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