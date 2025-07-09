В Беларуси определились первые лидеры уборочной
Все силы белорусских аграриев сейчас брошены в поля. В стране набирает темп уборочная кампания, и уже есть лидеры жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым молодым водителем-тысячником стал 29-летний Денис Пасюк из Гродненского района. Тысячу тонн зерна нового урожая он перевез на отечественном МАЗе.
Водитель трудится на сельскохозяйственном предприятии «Гродненская птицефабрика». Нынешняя уборочная для него восьмая по счету. Среди передовиков Денис Пасюк тоже не в первый раз. Сегодня заслуженно принимал поздравления прямо на мехдворе.
Денис Пасюк, водитель КПСУП «Гродненская птицефабрика»:
Начали 1-го числа убирать. В конце уборки озимого ячменя посчитал тонны. Не ожидал, что в Беларуси первым буду.
Петр Косицкий, заместитель заведующего отделом проектной деятельности Гродненского областного комитета ОО «БРСМ»:
Нам приятно поздравлять наших молодых аграриев, которые принимают участие и вкладывают в общий каравай республиканский свои силы, свой труд. И мы как молодежная организация стараемся без отрыва от производства их поощрить, поздравить, сказать, что мы с ними, мы ценим их физический труд.
Первых хлеборобов, которые намолотили и перевезли тысячу тонн зерна определили и в Минской области.