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Аграрии Минской области ведут уборку озимого ячменя

07 июля 2025 13:59
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Клецкие аграрии набирают темп уборочной кампании. Задействованы десятки единиц техники. Работают весь световой день, как только сойдет роса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 

Аграрии Минской области ведут уборку озимого ячменя-2

Параллельно ведется заготовка кормов с третьего укоса. В Борисовском районе задействованы все 14 сельхозорганизаций. Обеспечить кормом животных – одна из задач, над которой сейчас работают аграрии. В траншеи уже заложено порядка 26 тысяч тонн кормовых единиц. Завершить зеленую жатву планируют в сжатые сроки. Параллельно готовятся к предстоящей уборочной кампании.

Аграрии Минской области ведут уборку озимого ячменя-4

Ольга Егорова, заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома:
Из 63 зерноуборочных комбайнов, которые имеются в районе, у нас уже почти 60 готовы, с пройденными техническими осмотрами и полученными допусками к зерноуборке. Оставшуюся часть планируем в установленные сроки (до 8 июля 2025 года) выполнить работы и подготовить к линейке готовности.

Всего в Минской области в этом сезоне заготовят более 2 миллионов тонн кормов.

# Уборочная кампания

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