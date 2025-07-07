Аграрии Минской области ведут уборку озимого ячменя

Клецкие аграрии набирают темп уборочной кампании. Задействованы десятки единиц техники. Работают весь световой день, как только сойдет роса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Параллельно ведется заготовка кормов с третьего укоса. В Борисовском районе задействованы все 14 сельхозорганизаций. Обеспечить кормом животных – одна из задач, над которой сейчас работают аграрии. В траншеи уже заложено порядка 26 тысяч тонн кормовых единиц. Завершить зеленую жатву планируют в сжатые сроки. Параллельно готовятся к предстоящей уборочной кампании.

Ольга Егорова, заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома:

Из 63 зерноуборочных комбайнов, которые имеются в районе, у нас уже почти 60 готовы, с пройденными техническими осмотрами и полученными допусками к зерноуборке. Оставшуюся часть планируем в установленные сроки (до 8 июля 2025 года) выполнить работы и подготовить к линейке готовности.

Всего в Минской области в этом сезоне заготовят более 2 миллионов тонн кормов.