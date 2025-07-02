Хозяйства Гродненской области приступили к уборке озимого ячменя

В Беларуси к уборке самой ранней зерновой культуры – озимого ячменя – подключаются все больше регионов. К жатве приступили некоторые хозяйства Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе первых – Гродненская птицефабрика. Накануне аграрии сделали пробный проход комбайна в поле – зерно обмолачивается хорошо. Потому сегодня, 2 июля, вывели 9 единиц техники. Решили начать жатву не с самых лучших полей, где растения больше всего пострадали от весенних заморозков. Тем не менее урожайность даже на этом участке может достигнуть 80 центнеров с гектара.

Показатель достойный, если учесть, в каких погодных условиях наливался колос. Не зря в 2025 году сельхозпредприятие расширило посевы озимого рапса на 120 гектаров – это возможность рано получить первое зерно и грамотно распределить технику на период массовой уборки зерновых культур.