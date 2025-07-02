Хозяйства Гродненской области приступили к уборке озимого ячменя

В Беларуси к уборке самой ранней зерновой культуры – озимого ячменя – подключаются все больше регионов. К жатве приступили некоторые хозяйства Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси к уборке самой ранней зерновой культуры – озимого ячменя – подключаются все больше регионов. К жатве приступили некоторые хозяйства Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе первых – Гродненская птицефабрика. Накануне аграрии сделали пробный проход комбайна в поле – зерно обмолачивается хорошо. Потому сегодня, 2 июля, вывели 9 единиц техники. Решили начать жатву не с самых лучших полей, где растения больше всего пострадали от весенних заморозков. Тем не менее урожайность даже на этом участке может достигнуть 80 центнеров с гектара.
Показатель достойный, если учесть, в каких погодных условиях наливался колос. Не зря в 2025 году сельхозпредприятие расширило посевы озимого рапса на 120 гектаров – это возможность рано получить первое зерно и грамотно распределить технику на период массовой уборки зерновых культур.
Сергей Шиманович, директор сельхозпредприятия «Гродненская птицефабрика»:
В прошлом году мы приступили к уборке 28 июня, в этом году – 1 июля. Поэтому все заждались, все хотят этой уборочной кампании, все хотят намолотить свои первые тысячи тонн. Нам подлежит в этом году убрать 585 гектаров озимого ячменя. Все зерно, которое у нас получаем, обеспечиваем свое животноводство полностью, то есть мы не закупаем зернофураж, мы полностью себя обеспечиваем.
Солнечные дни сейчас способствуют уборке. Механизаторы будут трудиться все большие выходные, чтобы вовремя завершить жатву озимого ячменя и в 20-х числах июля приступить к массовой уборочной остальных зерновых культур.