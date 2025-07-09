В Минской области определились первые хлеборобы, которые намолотили тысячу тонн зерна

В Минской области определились первые хлеборобы, которые намолотили и перевезли тысячу тонн зерна. Работают они в хозяйстве «Кухчицы» Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Старший комбайнер Павел Шутило и водитель Андрей Алексейчик в поле с утра до вечера на белорусской технике. За цифрами результат кропотливого труда, самоотдачи и преданности земле. В каждом колоске и в каждой тонне зерна – опыт и мастерство. Виды на каравай в хозяйстве неплохие. Уже намолочено более 2 тысяч тонн, средняя урожайность превышает 80 центнеров с гектара.

Павел Шутило, главный механизатор ОАО «Кухчицы»: Первый год работал на Lide, а на вторую уборку дали « Гомсельмаш » GS12. На том отработал, а в этом году получил новее. Разница по «Гомcельмашу » есть, что тот, что этот. У этого производительность намного больше.

Андрей Алексейчик, водитель ОАО «Кухчицы»: Статус тысячника очень удовлетворяет. Хочется большего. У нас коллектив очень хороший, слаженный. У нас есть рации с собой, мы всегда на связи.

Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:

Ребята всегда твердо и верно двигаются вперед. Они понимают, что они делают и для чего это нужно делать. Потому что с такой культурой, как озимый ячмень, медлить нельзя. Так как дожди иногда могут пройти, шквалистый большой ветер и ливень, вот как и прошел 7-го числа. И есть такие поля, что колосья сбивает сразу и их уже просто не поднять.

В Клецком районе предстоит убрать более 12 тысяч гектаров зерновых. Из 10 хозяйств к уборке озимого ячменя приступило шесть.