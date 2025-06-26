В Минской области завершили первый укос трав. Заготовлено свыше 1 миллиона 400 тонн сенажа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Минской области завершили первый укос трав. Заготовлено свыше 1 миллиона 400 тонн сенажа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Параллельно аграрии готовятся к жатве-2025. Так, в хозяйстве «Бубны» Вилейского района предстоит убрать 750 гектаров с озимыми культурами. Здесь сделали ставку на севе тритикале и кукурузы на зерно. Царица полей заняла около 400 гектаров.
В хозяйстве также выращивают бобовые, преобладает соя, рапс. В этом году провели эксперимент и посеяли 50 гектаров льна для заготовки кормов. Виды на урожай неплохие – планируют с гектара собрать 5 тонн зерна. В «Бубнах» работают и над внедрением новых технологий в растениеводстве с применением отечественных сортов.
Алексей Романюк, директор сельскохозяйственного филиала «Бубны» УП «Мингаз»:
Разрабатывается такая новинка, как гумат роста, которую мы в виде эксперимента применяли при подкормке озимых. В принципе, мы это делали в содействии с учеными. 200 гектаров мы посеяли гибридами (тоже в плане эксперимента) отечественной селекции. Такой гибрид рапса, как сорта «Днепр», ничем не уступает гибридам рапса иностранной селекции.
К жатве в хозяйстве все готово. Внесли минеральные удобрения, произвели химическую обработку. Вся техника на линейке готовности.