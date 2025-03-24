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Новости по тегу #Татьяна Колядко

Московский район стал лидером в социально-экономическом соревновании среди районов Минска
24 марта 2025 18:36

Московский район стал лидером в социально-экономическом соревновании среди районов Минска

Кубраков: таких спокойных избирательных кампаний в Беларуси ещё не было
27 января 2025 04:17

Кубраков: таких спокойных избирательных кампаний в Беларуси ещё не было

В Минске появился большой алюминиевый макет легендарного штурмовика Ил-2
08 октября 2024 19:49

В Минске появился большой алюминиевый макет легендарного штурмовика Ил-2

В Московском районе Минска состоялось открытие Аллеи памяти в честь героически погибших лётчиков
14 сентября 2024 18:01

В Московском районе Минска состоялось открытие Аллеи памяти в честь героически погибших лётчиков

Московский район Минска и Смоленск – чего достигли за 8 лет сотрудничества?
14 сентября 2024 12:39

Московский район Минска и Смоленск – чего достигли за 8 лет сотрудничества?

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной
07 мая 2024 18:30

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной

По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?
15 апреля 2024 19:46

По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?

Спортивные и детские площадки. Как создают зоны отдыха в лесных массивах в черте Минска?
15 апреля 2024 18:22

Спортивные и детские площадки. Как создают зоны отдыха в лесных массивах в черте Минска?

Предприятия Московского района Минска экспортировали продукции более чем на 6,5 млрд рублей
19 марта 2024 17:20

Предприятия Московского района Минска экспортировали продукции более чем на 6,5 млрд рублей

Ещё одна новогодняя ёлка зажглась на площадке у Дворца спорта – на этот раз в стиле техно
19 декабря 2023 17:28

Ещё одна новогодняя ёлка зажглась на площадке у Дворца спорта – на этот раз в стиле техно

«Застройщик сорвал все сроки». На каком сейчас этапе строительство долгостроя на Грушевке?
04 декабря 2023 18:48

«Застройщик сорвал все сроки». На каком сейчас этапе строительство долгостроя на Грушевке?

Развёрнуто большое строительство. Сколько нового жилья появилось в Московском районе Минска в 2023 году?
04 декабря 2023 15:43

Развёрнуто большое строительство. Сколько нового жилья появилось в Московском районе Минска в 2023 году?