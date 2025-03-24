Новости по тегу #Татьяна Колядко

Все предприятия, организации выполнили прогнозные показатели. А субъекты хозяйствования стабильно повышали заработную плату.
В адрес всего милицейского коллектива в эти дни от избирателей и гостей нашей страны не раз звучали слова благодарности за обеспечение безопасности.
Конструкция на 80 % повторяет оригинальный самолет.
Мы уважаем подвиги своих предков, белорусы хранят историческую память и правду о достижениях и победах нашего народа. И в этом – залог мира и стабильности на нашей земле.
Более 350 предприятий и организаций осуществляют внешнеэкономическую деятельность только на территории Смоленска. И мы видим, что с каждым годом у нас есть дополнительные объёмы и расширения нашего сотрудничества.
10 октября 2026 18:46
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