«Застройщик сорвал все сроки». На каком сейчас этапе строительство долгостроя на Грушевке?

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

«Грушевский посад» – дом с историей, назовем его некогда проблемным. Сегодня, я так понимаю, все сложности уже устранены, вы их благополучно решили. Вовремя забили тревогу с тем, что обратили внимание, что застройщик сорвал все сроки строительства. Что сегодня, во-первых, с обманутыми дольщиками и с теми, кто сможет жить в этом доме?