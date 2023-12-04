«Застройщик сорвал все сроки». На каком сейчас этапе строительство долгостроя на Грушевке?

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
«Грушевский посад» – дом с историей, назовем его некогда проблемным. Сегодня, я так понимаю, все сложности уже устранены, вы их благополучно решили. Вовремя забили тревогу с тем, что обратили внимание, что застройщик сорвал все сроки строительства. Что сегодня, во-первых, с обманутыми дольщиками и с теми, кто сможет жить в этом доме?
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Было правильное и мудрое решение, принят указ Президента во исполнение. Заказчиком по данному объекту выступает УКС «Запад» – государственное предприятие. Сейчас осуществляется строительство этих секций. В 2023 году третий дом – первая, вторая секция уже введены. Уже 31 житель из этого дома получил ключи и вселился в квартиру. Со всеми другими дольщиками (их более 400) заключены договора на строительство квартир. В декабре 2023 года планируется ввести третью секцию третьего жилого дома. Четвертая секция третьего дома будет возводиться в первом квартале 2024 года. Четвертый дом, который рядышком на повороте по улице Щорса будет возводиться во втором квартале 2024 года.
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