Спортивные и детские площадки. Как создают зоны отдыха в лесных массивах в черте Минска?

Екатерина Забенько, СТВ: В самом густонаселенном по-прежнему Фрунзенском районе люди, наверное, хотели бы, чтобы по 10 зон отдыха каждый год делали. Тем не менее чем порадуете?

Апрельские именинники – Московский, Фрунзенский, Партизанский и Ленинский районы Минска. Каждый из них вносит существенный вклад в развитие столицы. Как поднять еще выше важные показатели в Год качества, чего ждать минчанам в ближайшие месяцы и годы, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

У нас также две зоны отдыха. Первая – лесной массив мы приведем в порядок. Организуем там детские площадки, также для взрослых отдельные площадки, спортивные площадки, чтобы люди могли отдохнуть – пикник какой-нибудь, посидеть с семьей. Мы уже сегодня видим, когда проходим или обследуем эти территории, что люди там собираются. То есть место притяжения у них уже есть, но его надо благоустроить.

Екатерина Забенько:

Это важно пронаблюдать, где люди уже собираются, для того чтобы эти места для них же благоустроить.

Сергей Шкруднев:

Конечно, то есть привести в порядок, чтобы это было комфортно, чтобы они после работы, в выходной день пришли и где-то могли отдохнуть. Не во дворе в песочнице или на лавочке, а пришли в лесной массив. У нас территория в границах Притыцкого, Тимошенко, Одоевского, зеленая зона сразу за храмом – это огромная территория. По улице Петра Глебки мы тоже одну территорию также благоустроим.

Екатерина Забенько:

Хорошо, что сохранили все-таки зеленые эти зоны, деревья и лесные массивы в центре города. Сейчас есть возможность их очень грамотно применить. Вы тоже ходили, смотрели, где собираются люди для того, чтобы прийти туда к ним и сделать благоустройство?