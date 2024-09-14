В Московском районе Минска состоялось открытие Аллеи памяти в честь героически погибших лётчиков

Мы уважаем подвиги своих предков, белорусы хранят историческую память и правду о достижениях и победах нашего народа. И в этом – залог мира и стабильности на нашей земле. В Московском районе Минска сегодня состоялось торжественное открытие Аллеи памяти в честь героически погибших летчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там установили шестиметровый макет самолета Ил-2.

Именно на таком герой Советского Союза Борис Окрестин совершал свои подвиги в годы Великой Отечественной. В темное время суток самолет будет подсвечиваться, это усилит эффект поднимающегося в небо штурмовика. На аллее также установили 20 табличек с портретами погибших летчиков. Нанесенные на них QR-коды помогут познакомиться с биографией героев.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы помним о тех людях, благодаря которым у нас сегодня голубое, чистое, главное, мирное небо. И, действительно, сегодняшний праздник, который мы отмечаем в нашем городе, это благодаря тем людям, которые защитили нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. Сегодняшнее мероприятие, действительно, очень ценно и важно. Оно ценно не только для района, но и в целом для города, для поколения.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:

Для того, чтобы в большей степени наши дети росли на тех славных традициях, на том героическом прошлом. Мы хотим прививать больше знаний и ту информацию о каждом герое, который погиб, совершил подвиг.