Московский район стал лидером в социально-экономическом соревновании среди районов Минска

Лидером в социально-экономическом соревновании среди районов Минска стал Московский, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все предприятия, организации выполнили прогнозные показатели. А субъекты хозяйствования стабильно повышали заработную плату. Также в Московском районе отмечалась высокая инвестиционная активность. Существенные результаты во внешнеэкономической деятельности. Растет экспорт. Введены новые квадраты и социальные объекты, в том числе станции метро, открыли детский сад, корпус в научно-практическом центре хирургии и трансплантологии, а в 4-й городской больнице очень нужный и важный объект для диагностики и лечения урологических заболеваний.