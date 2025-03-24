Московский район стал лидером в социально-экономическом соревновании среди районов Минска

Все предприятия, организации выполнили прогнозные показатели. А субъекты хозяйствования стабильно повышали заработную плату. Также в Московском районе отмечалась высокая инвестиционная активность. Существенные результаты во внешнеэкономической деятельности. Растет экспорт. Введены новые квадраты и социальные объекты, в том числе станции метро, открыли детский сад, корпус в научно-практическом центре хирургии и трансплантологии, а в 4-й городской больнице очень нужный и важный объект для диагностики и лечения урологических заболеваний.

Лидером в социально-экономическом соревновании среди районов Минска стал Московский, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:

Доводится постановлением Совета Министров Республики Беларусь, решением города по увеличению роста заработной платы на 118 %. Уже сейчас по первому кварталу этот показатель выполняется. И заработная плата уже превышает 3 тысячи рублей. Мы понимаем, что заработная плата для нашего района тоже очень актуальна, потому что численность работающих в районе около 150 тысяч.

Из резервного фонда Мингорисполкома району выделено 500 базовых величин. Второе место у Центрального района, третье за Первомайским. Полученные средства направят на укрепление материально-технической базы объектов социально-культурного назначения.