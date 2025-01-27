Кубраков: таких спокойных избирательных кампаний в Беларуси ещё не было

Высокая явка на выборах показала, что белорусов волнует судьба их страны. Только в Минске было образовано более 700 участков для голосования, в том числе в больницах, санаториях, домах отдыха и в воинских частях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители Минска голосовали за свое будущее и будущее страны в целом.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы видим, что сегодня, несмотря на те фейки, которые мы встречаем в интернете, которые приходят нам из-за рубежа, которые начинают придумывать какие-то несуществующие истории, я думаю, что каждый, почитав их и видя ту реальность, которая происходит и в нашем городе, и в нашем государстве, они сделают соответствующие выводы и будут прекрасно понимать, что относиться к таким подходам, к этим выпадам надо соответственно, и правда, она всегда одна.

Юрий Фролов, помощник Президента, инспектор по Минску:

Оценивая основной день выборов, могу сказать, что я в очередной раз убедился в мудрости наших людей. Абсолютно спокойно, абсолютно цивилизованно. Это получился настоящий праздник. Активность оставила очень приятные впечатления. И торговля была организована, и люди улыбались, люди действительно приходили с удовольствием. И оценка моя самая высокая.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:

Люди, проголосовав, с удовольствием встречались, общались и они шли действительно голосовать за свое светлое будущее. Это действительно продиктовано 30-летней президентской историей. И когда мы видим, что за эти все годы, с каждым годом мы становились все лучше, краше и, самое главное, мирными.

В Гродненской области выборы также прошли на высоком уровне: организованно, безопасно и в строгом соответствии с законом, что подтвердили национальные и международные наблюдатели. Жители региона показали высокую гражданскую сознательность. Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:

Наша задача, задача местных исполнительных и распорядительных органов, заключалась в том, чтобы обеспечить безопасные и комфортные выборы для нашего населения. В принципе, эта задача выполнена. Практически без каких-то происшествий прошла избирательная кампания. И в итоге явка, которая на самом деле очень высокая, по настроению людей, потому как они шли на избирательные участки с детьми, семьями, было видно, что действительно наш народ един.

Валерий Хелский, председатель Гродненского райисполкома:

Работала торговля, работала концертная программа. Все остались с огромным количеством положительных эмоций. И сделали свой правильный выбор в пользу мира, созидания и счастья для нашей страны.

Павел Колмогоров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

На протяжении всего периода досрочного голосования и в основной день выборов милиция несла службу в усиленном варианте. Была развернута работа областного оперативно-ситуационного штаба. Участки для голосования находились под круглосуточной охраной. Правопорядок и общественная безопасность в Гродненской области обеспечены. Инцидентов и происшествия, а также грубых нарушений общественного порядка в местах проведения голосования не допущены. Таких спокойных избирательных кампаний в Беларуси не было. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. В адрес всего милицейского коллектива в эти дни от избирателей и гостей нашей страны не раз звучали слова благодарности за обеспечение безопасности. Также глава ведомства отметил, что нарушений общественного порядка в местах проведения электоральной кампании не зафиксировано.