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«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной

07 мая 2024 18:30
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О том, как проходят поздравления, – в материале Яны Лысяковой.

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной-1

В Минске проживают 367 ветеранов Великой Отечественной войны и чуть меньше тысячи бывших узников концлагерей. И каждый из них окружен особой заботой и вниманием не только в праздничные, но и будние дни.

Подробности в сюжете.

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной-4

Александр Барсуков, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Молодые люди должны помнить этих ветеранов, как им далась эта победа. Тем более такие потери Беларусь понесла в Великой Отечественной – каждый третий погиб.

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной-7

К марафону поздравлений с Днем Победы присоединяются школьники, студенты, депутаты и представители районных администраций. Это праздник, который объединяет всех жителей столицы.

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной-10

Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хочется всегда бежать и поддержать наших ветеранов, пожелать им здоровья крепкого, бодрости. Мы всегда рядышком!

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной-13

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:
На территории Московского района сейчас 30 ветеранов, тех непосредственно участников боевых действий, но и 102 человека, которые были блокадниками, узниками, работали в тылу.

# Ветеран войны # общество # Анастасия Мирончик-Иванова # Александр Барсуков # Татьяна Колядко # Яна Лысякова

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