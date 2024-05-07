«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной

О том, как проходят поздравления, – в материале Яны Лысяковой.

В Минске проживают 367 ветеранов Великой Отечественной войны и чуть меньше тысячи бывших узников концлагерей. И каждый из них окружен особой заботой и вниманием не только в праздничные, но и будние дни. Подробности в сюжете.

Александр Барсуков, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Молодые люди должны помнить этих ветеранов, как им далась эта победа. Тем более такие потери Беларусь понесла в Великой Отечественной – каждый третий погиб.

К марафону поздравлений с Днем Победы присоединяются школьники, студенты, депутаты и представители районных администраций. Это праздник, который объединяет всех жителей столицы.

Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хочется всегда бежать и поддержать наших ветеранов, пожелать им здоровья крепкого, бодрости. Мы всегда рядышком!