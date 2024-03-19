Предприятия Московского района Минска экспортировали продукции более чем на 6,5 млрд рублей

Экспорт продукции, выпущенной предприятиями Московского района столицы, превысил 6,5 миллиарда рублей. Товары поставляют более чем в 50 стран мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основной торговый партнер – Россия. Неотъемлемая составляющая развития района – привлечение инвестиций. Было освоено более 1,5 миллиарда рублей. Это развитие объектов транспортной инфраструктуры, а также жилья и соцобъектов.

Необходимо отметить, что вклад Московского района в бюджет города составляет около 15 %. По итогам 2023 года Московский стал победителем ежегодного социально-экономического соревнования среди районов Минска.