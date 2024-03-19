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Предприятия Московского района Минска экспортировали продукции более чем на 6,5 млрд рублей

19 марта 2024 17:20
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Экспорт продукции, выпущенной предприятиями Московского района столицы, превысил 6,5 миллиарда рублей. Товары поставляют более чем в 50 стран мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основной торговый партнер – Россия. Неотъемлемая составляющая развития района – привлечение инвестиций. Было освоено более 1,5 миллиарда рублей. Это развитие объектов транспортной инфраструктуры, а также жилья и соцобъектов.

Необходимо отметить, что вклад Московского района в бюджет города составляет около 15 %. По итогам 2023 года Московский стал победителем ежегодного социально-экономического соревнования среди районов Минска.

Предприятия Московского района Минска экспортировали продукции более чем на 6,5 млрд рублей-1

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:
Было введено более 100 тысяч квадратных метров жилья, были введены социальные объекты. В Центре хирургии, трансплантологии и гематологии был введен корпус гематологии. Республиканский научно-практический центр кардиохирургии – был введен новый реанимационный корпус. Была построена новая поликлиника, были возведены два общежития.

Основные задачи, которые стоят перед организациями района в 2024 году, – выполнение показателей прогноза социально-экономического развития, рост реальных доходов населения и снижение затрат на производство и реализацию продукции.

# Экспорт # Экономика # Татьяна Колядко

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