Развёрнуто большое строительство. Сколько нового жилья появилось в Московском районе Минска в 2023 году?

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Московский район как раз таки один из тех, кто очень активно застраивается. Где в данный момент самое большое строительство развернуто?
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Да, Московский район действительно инвестиционно очень привлекательный. Мы более 20 % осваиваем инвестиций в городе. Самая активная сейчас площадка для строительства в Московском районе – это вокруг станции метро «Грушевка». Вдоль проспекта Дзержинского, как с правой, так и с левой стороны, осуществляется активное строительство жилья. Мы уже отвели 9 домов по площади 85 тысяч квадратных метров. В течение декабря 2023 года у нас будут приниматься дома, будут построены. Поэтому задание, которое доводилось району, будет обеспечено. Основная площадка – в районе «Грушевки».
Читайте также:
Сколько арендного жилья будет введено в столице? Рассказал зампредседателя Мингорисполкома
«Минск не резиновый». Льготные кредиты и близость к столице – чем привлекательна покупка жилья в городах-спутниках?
«Темп подрядных работ 108 %». Сколько нового жилья появилось в Минске в 2023 году?