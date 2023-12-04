Прямой эфир

Развёрнуто большое строительство. Сколько нового жилья появилось в Московском районе Минска в 2023 году?

04 декабря 2023 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Московский район как раз таки один из тех, кто очень активно застраивается. Где в данный момент самое большое строительство развернуто?

Развёрнуто большое строительство. Сколько нового жилья появилось в Московском районе Минска в 2023 году?-1

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Да, Московский район действительно инвестиционно очень привлекательный. Мы более 20 % осваиваем инвестиций в городе. Самая активная сейчас площадка для строительства в Московском районе – это вокруг станции метро «Грушевка». Вдоль проспекта Дзержинского, как с правой, так и с левой стороны, осуществляется активное строительство жилья. Мы уже отвели 9 домов по площади 85 тысяч квадратных метров. В течение декабря 2023 года у нас будут приниматься дома, будут построены. Поэтому задание, которое доводилось району, будет обеспечено. Основная площадка – в районе «Грушевки».

Читайте также:

Сколько арендного жилья будет введено в столице? Рассказал зампредседателя Мингорисполкома

«Минск не резиновый». Льготные кредиты и близость к столице – чем привлекательна покупка жилья в городах-спутниках?

«Темп подрядных работ 108 %». Сколько нового жилья появилось в Минске в 2023 году?

# Строительство # общество # Екатерина Забенько # Татьяна Колядко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Темп подрядных работ 108 %». Сколько нового жилья появилось в Минске в 2023 году?
04 декабря 2023 15:38

«Темп подрядных работ 108 %». Сколько нового жилья появилось в Минске в 2023 году?

В историческом центре Минска реконструируют 8 объектов
04 декабря 2023 15:35

В историческом центре Минска реконструируют 8 объектов

«Минск не резиновый». Льготные кредиты и близость к столице – чем привлекательна покупка жилья в городах-спутниках?
04 декабря 2023 14:56

«Минск не резиновый». Льготные кредиты и близость к столице – чем привлекательна покупка жилья в городах-спутниках?