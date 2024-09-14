Московский район Минска и Смоленск – чего достигли за 8 лет сотрудничества?
Сегодня Минск это не только административный, экономический, научный, культурный, но и территориальный центр. Он объединяет 9 районов, каждый из них по сути отдельный город с развитой инфраструктурой. Минск сегодня, 14 сентября, принимает поздравления гостей из разных стран. На День города в Минск приехали зарубежные делегации, 16 из них только из российских регионов. Все они приняли участие в Международном форуме экономического сотрудничества о том, как развивается взаимодействие, в том числе побратимских связей поговорим с главой администрации Московского района Минска Татьяной Ивановной Колядко и главой Смоленской Александром Александровичем Новиковым.
Екатерина Забенько, СТВ:
Александр Александрович, с огромным удовольствием приветствуем вас в белорусской столице. Как вам Минск? Вы здесь часто бываете? Наверное, каждый раз находите для себя все равно что-то новое.
Александр Новиков, глава города Смоленска:
Добрый день, Екатерина. Я хочу сказать, что каждый раз, бывая в Минске, посещая Минск, хочу отметить, что это действительно сегодня современный город, про который не скажешь, что он уже вот такой мудрый и древний. И я с глубоким уважением отношусь и к Минску, и к минчанам, к тому, как они смотрят за своим городом, как они любят его. Это видно вот практически везде, поэтому каждое посещение, это действительно приятное, это действительно полезное посещение и приезжаешь уже в гости как к добрым друзьям.
Екатерина Забенько, СТВ:
Татьяна Ивановна, рады видеть коллег. Я так понимаю, что Московский район Минска и Смоленск побратимы. Как развиваются эти связи в экономическом плане?
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Я хочу сказать, да, у нас подписано соглашение, мы уже более 8 лет осуществляем сотрудничество и действительно видно положительные результаты. Более 350 предприятий и организаций осуществляют внешнеэкономическую деятельность только на территории Смоленска. И мы видим, что с каждым годом у нас есть дополнительные объемы и расширения нашего сотрудничества. В первую очередь мы осуществляем не только в экономической, но и в образовательной, здравоохранении, медицинской, в культуре. И уже первые четкие были конкретные реализации проектов.
У нас приезжал драматический театр Смоленска и выступал на сцене нашего театра музыкальной комедии. Сейчас этот же проект продолжает, и в следующем году, 2 апреля будет целая неделя, где могут быть наши минчане смотреть работы именно театров Российской Федерации, даже не только Смоленска, других регионов. Поэтому очень активно работаем с молодежью. У нас сотрудничество Белорусского государственного университета с молодежью университета Смоленска. Также медицинский университет активно, особенно с фармацевтическим факультетом. Поле деятельности.
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