Московский район Минска и Смоленск – чего достигли за 8 лет сотрудничества?

Сегодня Минск это не только административный, экономический, научный, культурный, но и территориальный центр. Он объединяет 9 районов, каждый из них по сути отдельный город с развитой инфраструктурой. Минск сегодня, 14 сентября, принимает поздравления гостей из разных стран. На День города в Минск приехали зарубежные делегации, 16 из них только из российских регионов. Все они приняли участие в Международном форуме экономического сотрудничества о том, как развивается взаимодействие, в том числе побратимских связей поговорим с главой администрации Московского района Минска Татьяной Ивановной Колядко и главой Смоленской Александром Александровичем Новиковым.

Екатерина Забенько, СТВ:

Александр Александрович, с огромным удовольствием приветствуем вас в белорусской столице. Как вам Минск? Вы здесь часто бываете? Наверное, каждый раз находите для себя все равно что-то новое.

Александр Новиков, глава города Смоленска:

Добрый день, Екатерина. Я хочу сказать, что каждый раз, бывая в Минске, посещая Минск, хочу отметить, что это действительно сегодня современный город, про который не скажешь, что он уже вот такой мудрый и древний. И я с глубоким уважением отношусь и к Минску, и к минчанам, к тому, как они смотрят за своим городом, как они любят его. Это видно вот практически везде, поэтому каждое посещение, это действительно приятное, это действительно полезное посещение и приезжаешь уже в гости как к добрым друзьям. Екатерина Забенько, СТВ:

Татьяна Ивановна, рады видеть коллег. Я так понимаю, что Московский район Минска и Смоленск побратимы. Как развиваются эти связи в экономическом плане?