По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?

Апрельские именинники – Московский, Фрунзенский, Партизанский и Ленинский районы Минска. Каждый из них вносит существенный вклад в развитие столицы. Как поднять еще выше важные показатели в Год качества, чего ждать минчанам в ближайшие месяцы и годы, поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Какой проект сегодня вы считаете главным в своем районе?

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:

Если среди промышленных предприятий, то это дополнительное развитие фармацевтической отрасли. В связи с тем, что у нас действительно уникальные есть проекты, инновационные, которые требуют дальнейшего развития. Поэтому, я считаю, что у нас дополнительный прорыв будет в фармацевтике и радиоэлектронике, где очень активно осуществляет свою деятельность HTV – это бывший завод электроники, бытовой техники «Горизонт». Также хотелось бы отметить, наверное, здравоохранение и образовательные услуги, потому что наши вузы – это БГУ, медуниверситет и педуниверситет: 30 % экспорта услуг образовательных от страны осуществляется в Московском районе. Екатерина Забенько:

Валерий Викторович, глава администрации Партизанского района, какие проекты считает самыми масштабными и основными для своего района?

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:

Это строительство жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Второй вопрос – это продолжение дальнейшей модернизации наших предприятий с учетом того, что много промышленных предприятий. Третий вопрос – это продолжение работы по капитальному ремонту нашего жилфонда, который у нас есть. Системно подходим к вопросу модернизации, капитальному ремонту наших объектов социальной сферы. Екатерина Забенько:

Роман Иванович, главный проект Ленинского района?

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:

Безусловно, я хочу выделить Партизанский, 8 – территория бывшего мотовелозавода. Громадная территория и соответствующие большие планы. Это городской технопарк – в 2024 году мы уже будем видеть, я полагаю, первые плоды реализации данного серьезного проекта. Это не только инновационная продукция, элементы промышленного производства. Там еще полным ходом будет не только точное машиностроение, там еще будет наукоемкое производство, то, что сегодня востребовано. Кандидаты на участие уже определены и ждут только площадей, которые им будут предоставлены после завершения строительства. Второй такой серьезный проект, я считаю, он находится по Маяковского, 31 – это объект медицинского назначения, то, что необходимо сегодня для жителей нашей центральной части Ленинского района. Третий, что будет реализовано в текущем году – это в Лошице спортивный объект с бассейном, множеством залов. Это то, что просят жители Лошицы. Четвертый объект – микрорайон Лошица обделен медицинским обслуживанием именно детского населения. Строительство поликлиники на 480 посещений в смену ведется полным ходом, мы заканчиваем четвертый этаж. Первый квартал 2025 года – поликлиника будет вводиться в строй. Екатерина Забенько:

Сергей Анатольевич, Фрунзенский район?