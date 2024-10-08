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В Минске появился большой алюминиевый макет легендарного штурмовика Ил-2

08 октября 2024 19:49
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Новая памятная локация. Макет легендарного штурмовика Ил-2 установили в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.

В Минске появился большой алюминиевый макет легендарного штурмовика Ил-2-2

Алюминиевая конструкция на 80 % повторяет оригинальный самолет. От масштабной фигуры вглубь сквера уходит аллея памяти 20 летчиков, которые погибли в военное и мирное время. Каждый вечер здесь включается подсветка. Ко Дню Победы арт-объект будет дополнен.

В Минске появился большой алюминиевый макет легендарного штурмовика Ил-2-4

Татьяна Смолячик:
Я считаю, что это очень важно для молодежи, чтобы молодежь это все не забыла, чтобы помнила и уважала наших героев.

В Минске появился большой алюминиевый макет легендарного штурмовика Ил-2-6

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:
Это получилось в первую очередь согласно реализации гражданской инициативы населения, проживающего в этом районе.

# Памятники Минска # Татьяна Колядко # Яна Лысякова

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