В Минске появился большой алюминиевый макет легендарного штурмовика Ил-2

Новая памятная локация. Макет легендарного штурмовика Ил-2 установили в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.

Алюминиевая конструкция на 80 % повторяет оригинальный самолет. От масштабной фигуры вглубь сквера уходит аллея памяти 20 летчиков, которые погибли в военное и мирное время. Каждый вечер здесь включается подсветка. Ко Дню Победы арт-объект будет дополнен.

Татьяна Смолячик:

Я считаю, что это очень важно для молодежи, чтобы молодежь это все не забыла, чтобы помнила и уважала наших героев.