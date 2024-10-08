В Минске появился большой алюминиевый макет легендарного штурмовика Ил-2

Новая памятная локация. Макет легендарного штурмовика Ил-2 установили в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.
Новая памятная локация. Макет легендарного штурмовика Ил-2 установили в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.
Алюминиевая конструкция на 80 % повторяет оригинальный самолет. От масштабной фигуры вглубь сквера уходит аллея памяти 20 летчиков, которые погибли в военное и мирное время. Каждый вечер здесь включается подсветка. Ко Дню Победы арт-объект будет дополнен.
Татьяна Смолячик:
Я считаю, что это очень важно для молодежи, чтобы молодежь это все не забыла, чтобы помнила и уважала наших героев.
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:
Это получилось в первую очередь согласно реализации гражданской инициативы населения, проживающего в этом районе.