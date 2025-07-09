Симбиоз технологий и искусства – побывали на выставке «За дзень наступны ўсяе зямлі» в Витебске

Ирина Воронова, директор Музея Марка Шагала:

Современный музей просто невозможен без новых современных технологий. Так получилось, что в Витебске не сохранилось ни предметов, ни живописи, ни графики. Предметов искусства, которые связаны были бы с этим местом, с русским авангардом. Основной упор при создании музея был сделан все-таки на сохранившееся здание в первую очередь. А начинку решили сделать современную мультимедийную, интерактивную. Получилось, что это суперсовременный новый музей, который полностью состоит, фактически построен на цифровых технологиях.

Название экспозиции «За дзень наступны ўсяе зямлі» как нельзя лучше передает суть выставки. Каждый день войны был борьбой за будущее, за жизнь и за мир.