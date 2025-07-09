Симбиоз технологий и искусства – побывали на выставке «За дзень наступны ўсяе зямлі» в Витебске
Совершите невероятное путешествие в прошлое и взгляните на Великую Отечественную войну глазами очевидцев – свидетелей страшной трагедии. Уникальный мультимедийный проект в стенах Витебского музея современного искусства позволяет буквально оживить историю.
Ирина Воронова, директор Музея Марка Шагала:
Современный музей просто невозможен без новых современных технологий. Так получилось, что в Витебске не сохранилось ни предметов, ни живописи, ни графики. Предметов искусства, которые связаны были бы с этим местом, с русским авангардом. Основной упор при создании музея был сделан все-таки на сохранившееся здание в первую очередь. А начинку решили сделать современную мультимедийную, интерактивную. Получилось, что это суперсовременный новый музей, который полностью состоит, фактически построен на цифровых технологиях.
Название экспозиции «За дзень наступны ўсяе зямлі» как нельзя лучше передает суть выставки. Каждый день войны был борьбой за будущее, за жизнь и за мир.
Наталья Кузнецова, директор редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство»:
При поддержке Министерства культуры Республики Беларусь мы запустили в нашем журнале проект, который назвали фразой из стихотворения Пимена Панченко «За дзень наступны ўсяе зямлі». Искусствоведы музеев отбирают из своих фондов картины, которые посвящены Великой Отечественной войне художников-белорусов, участников Великой Отечественной войны. Это был критерий отбора. Искусствоведы отбирают картины, студенты Белорусской государственной академии искусств рисуют анимацию. Это не искусственный интеллект – это ручная работа. Когда мы пытались сделать эти работы искусственным интеллектом, чтобы без студентов, как-то облегчить работу. Нет, не получилось. Искусственный интеллект искажает исторические события времен Великой Отечественной войны. Сгенерировав все вот это в одно единое целое, печатая раз в месяц в журнале, мы начали видеть, что растет интерес к проекту.
Как пазлы сложились в идеальную картину гениальность IT-специалистов, глубина знаний искусствоведов и талант студентов ведущих вызов страны. Этот уникальный симбиоз технологий и искусства сотворил настоящее чудо.
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