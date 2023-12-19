Ещё одна новогодняя ёлка зажглась на площадке у Дворца спорта – на этот раз в стиле техно

Новости Беларуси. Еще одна новогодняя елка зажглась на площадке у Дворца спорта. На этот раз в стиле техно. Необычное праздничное дерево презентовал Московский район в рамках выставки «Елки нашего города», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зеленая красавица выросла не в лесу, ее мастерили в цехах Минского вагоноремонтного завода. Самой молодой район столицы подошел к оформлению с креативом. Вместо классических игрушек – элементы с названиями крупнейших предприятий и организаций. Такая тематика выбрана неслучайно: по итогам текущего года вклад Московского района в консолидированный бюджет страны составил более 15 %.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:

Здесь можно сразу судить, какое предприятие у нас является крупным и объемообразующим, самым важным в формировании доходной части бюджета и влияющим на экономику Московского района. У нас молодежный район, поэтому представлены символы наших ведущих вузов. Это Белорусский государственный университет, Белорусский государственный медицинский университет, Белорусский государственный педуниверситет.