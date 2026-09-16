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Новости по тегу #Татьяна Калитина

Минск украсили ко Дню народного единства
16 сентября 2026 18:27

Минск украсили ко Дню народного единства

На «Минскрекламе» – все самородки! О чувстве вкуса, творческих людях и команде мечты поговорили с Татьяной Калитиной
29 марта 2026 07:55

На «Минскрекламе» – все самородки! О чувстве вкуса, творческих людях и команде мечты поговорили с Татьяной Калитиной

Активно уходим в цифру! Директор «Минскрекламы» рассказала, какие технологии используют
29 марта 2026 07:46

Активно уходим в цифру! Директор «Минскрекламы» рассказала, какие технологии используют

Какие новинки ждать на улицах столицы от «Минскрекламы» в Год белорусской женщины?
29 марта 2026 07:43

Какие новинки ждать на улицах столицы от «Минскрекламы» в Год белорусской женщины?

Путин оценил! Кто придумывает украшения для улиц Минска?
29 марта 2026 07:40

Путин оценил! Кто придумывает украшения для улиц Минска?

Как подбирать людей в команду и почему чувство вкуса – это навык? Татьяна Калитина – в «Рецепте настоящего белоруса»
23 марта 2026 12:39

Как подбирать людей в команду и почему чувство вкуса – это навык? Татьяна Калитина – в «Рецепте настоящего белоруса»

В Минске в 2026-м появятся новые возможности для размещения наружной рекламы
26 февраля 2026 10:59

В Минске в 2026-м появятся новые возможности для размещения наружной рекламы

Каждое производство должно развиваться планомерно! Какие инициативы предлагают делегаты ВНС
08 декабря 2025 19:50

Каждое производство должно развиваться планомерно! Какие инициативы предлагают делегаты ВНС

Интересуют вопросы ЖКХ – с какими проблемами минчане идут к депутату
30 мая 2025 14:15

Интересуют вопросы ЖКХ – с какими проблемами минчане идут к депутату

Дело, которое объединяет – как минчане создают комфортную среду для отдыха
30 мая 2025 14:07

Дело, которое объединяет – как минчане создают комфортную среду для отдыха

Чистота Минска, оформление города к праздникам. Пообщались с депутатом Татьяной Калитиной
19 апреля 2024 16:17

Чистота Минска, оформление города к праздникам. Пообщались с депутатом Татьяной Калитиной

Каким будет украшение Минска ко Дню Победы в 2024-м? Рассказываем в деталях
19 апреля 2024 14:52

Каким будет украшение Минска ко Дню Победы в 2024-м? Рассказываем в деталях