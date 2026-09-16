Новости по тегу #Татьяна Калитина

В этом году городское оформление Минска посвящено связи поколений.
«Мой рецепт абсолютно прост – жить по совести, любить свою землю, обязательно все делать с любовью».
«Мы приобретаем оборудование высокотехнологичное для изготовления какой-то продукции полиграфической».
«Есть большой план, посвященный Году белорусской женщины, который был принят на заседании горисполкома».
«К каждому празднику одна-две конструкции новых абсолютно должны быть».
Смотрите новый выпуск 22 марта в 10:15 на «РТР-Беларусь».
В столице уже определили наиболее рейтинговые места, где будет установлено еще 10 современных LED-экранов.
Представлять интересы жителей столицы на ВНС будут более 160 делегатов.
Люди приходят с разными вопросами, но наиболее эффективно только личное общение.
Когда инициатива идет от самих жителей, то все получается гораздо быстрее и интереснее.
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