Инсталляции, стенды и импровизированная стела. Как украсят Минск ко Дню народного единства?

Новости Беларуси. Минск готовится к предстоящему Дню народного единства. Его отпразднуют 17 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск готовится к предстоящему Дню народного единства. Его отпразднуют 17 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
У знаковых мест появились тематические конструкции. На главных проспектах и улицах установлены баннеры и стенды. Праздничные инсталляции выдержаны в цветах национального флага. В центре композиций – контур страны. На Октябрьской площади размещена масштабная конструкция – импровизированная стела. На каждом кубе – картинка-иллюстрация с периода объединения.
Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»:
17 сентября – День народного единства – уже совсем скоро. И Минск готов к этому празднику. Въездные знаки приветствуют всех, кто въезжает в город, и напоминают об этом празднике. Оформлены проспекты, центральные улицы. Сегодня можно увидеть много наружной рекламы, которая напоминает об этом празднике.
По традиции фасад педагогического университета приобретет яркие праздничные краски. Здесь установят большое панно. Это ручная работа, которая состоит из более 8 000 флажков.