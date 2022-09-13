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Инсталляции, стенды и импровизированная стела. Как украсят Минск ко Дню народного единства?

13 сентября 2022 13:32
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Новости Беларуси. Минск готовится к предстоящему Дню народного единства. Его отпразднуют 17 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инсталляции, стенды и импровизированная стела. Как украсят Минск ко Дню народного единства?-1

У знаковых мест появились тематические конструкции. На главных проспектах и улицах установлены баннеры и стенды. Праздничные инсталляции выдержаны в цветах национального флага. В центре композиций – контур страны. На Октябрьской площади размещена масштабная конструкция – импровизированная стела. На каждом кубе – картинка-иллюстрация с периода объединения.

Инсталляции, стенды и импровизированная стела. Как украсят Минск ко Дню народного единства?-4

Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»:
17 сентября – День народного единства – уже совсем скоро. И Минск готов к этому празднику. Въездные знаки приветствуют всех, кто въезжает в город, и напоминают об этом празднике. Оформлены проспекты, центральные улицы. Сегодня можно увидеть много наружной рекламы, которая напоминает об этом празднике.

Инсталляции, стенды и импровизированная стела. Как украсят Минск ко Дню народного единства?-7

По традиции фасад педагогического университета приобретет яркие праздничные краски. Здесь установят большое панно. Это ручная работа, которая состоит из более 8 000 флажков.

# День народного единства # общество # Татьяна Калитина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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