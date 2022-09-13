Инсталляции, стенды и импровизированная стела. Как украсят Минск ко Дню народного единства?

Новости Беларуси. Минск готовится к предстоящему Дню народного единства. Его отпразднуют 17 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У знаковых мест появились тематические конструкции. На главных проспектах и улицах установлены баннеры и стенды. Праздничные инсталляции выдержаны в цветах национального флага. В центре композиций – контур страны. На Октябрьской площади размещена масштабная конструкция – импровизированная стела. На каждом кубе – картинка-иллюстрация с периода объединения.

Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»:

17 сентября – День народного единства – уже совсем скоро. И Минск готов к этому празднику. Въездные знаки приветствуют всех, кто въезжает в город, и напоминают об этом празднике. Оформлены проспекты, центральные улицы. Сегодня можно увидеть много наружной рекламы, которая напоминает об этом празднике.