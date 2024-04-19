Чистота Минска, оформление города к праздникам. Пообщались с депутатом Татьяной Калитиной

О внешнем облике столицы, чистоте, наружной рекламе, оформлении города к праздникам поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Наведение красоты и порядка – это не только государственная политика, но и вклад каждого жителя в одно общее большое дело. Ежегодно в стране и в Минске проводятся экологические акции и мероприятия: субботники, декадники, месячники. Мы все знаем, что в таких акциях активно участвуют депутаты. Нынешней весной традиция не изменилась? Об участии депутатов в благоустройстве минских улиц

Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов:

Ни в коем случае традиция не прервалась. Месячник по благоустройству идет в Минске уже достаточно давно, примерно месяц. Каждый работает в своем коллективе, и мы обязательно выходим своим трудовым коллективом на закрепленные территории. Задача депутата сегодня – привлечь людей, которые живут в этом округе, каким-то образом убедить, замотивировать. Просто так чистоты не добьемся. Зависит все от каждого. Наталья Надольская:

Как депутат Мингорсовета вы видите, что благоустройство столицы более объемно. Оформление города – это праздник. Но есть ведь и повседневные проблемы, в частности с уборкой улиц, с сортировкой отходов. Обращает ли внимание депутатский корпус на такие вопросы и как они решаются? Татьяна Калитина:

Безусловно, на это все обращает внимание и сессия горсовета, и на рассмотрениях профильной комиссии. В комиссии всегда поддерживаются такие проблемные вопросы, которые требуют дополнительного финансирования и приведения в порядок конкретной территории, например, благоустройство парков, скверов. Это тоже очень важно. Наталья Надольская:

На каких проблемах благоустройства, может быть озеленение, вы бы хотели акцентировать внимание? Что необходимо делать, чтобы поддерживать чистоту и порядок в стране?

Татьяна Калитина:

Мое глубокое убеждение – поддерживать чистоту может каждый из нас на своем конкретном участке: либо дома, либо на работе, либо у себя во дворе. Основные и ключевые позиции посредством программ благоустройства, которые принимаются и рассматриваются на сессиях Мингорсовета. Мы стараемся все учесть. Но можно сделать центральные улицы красиво и при этом запустить дворовые территории. А в дворовых территориях можно мусор выбрасывать, можно собак выгуливать как я хочу, а не как требуют правила. За этим всем нужно следить всем. Сегодня развитие должны получить Советы территориального общественного самоуправления. Сейчас уже на финише положение об этих Советах. Мы уже утвердили персональный состав этих Советов, поэтому те программы благоустройства, о которых я говорила, плюс те вопросы, которые мы обобщаем и аккумулируем по обращениям граждан, а они в основном касаются вопросов благоустройства и озеленения, в том числе рассматриваются на Советах. С какими вопросами обращаются избиратели?

Наталья Надольская:

С какими еще вопросами обращаются к вам избиратели? Возможно, есть интересные наказы? Татьяна Калитина:

Это только-только стартовало. Пришла ко мне очень активная жительница Первомайского района, а она в теме благоустройства очень глубоко посвящена и ее тоже очень интересовала тема наружной рекламы. Она задавала достаточно грамотные вопросы о том, как проходит согласование рекламы, почему на фасаде остаются после демонтажа отметки, что там была когда-то наружная реклама. Два приема, которые я провела, были интересные. Я вижу, что людям действительно важно то место, где они живут. Я вижу, что люди действительно верят, что если они выбрали депутата, то депутат и является этим проводником между ними и властью, и что депутат обязательно что-то посоветует. Сами приемы достаточно интересные, потому что активных людей можно даже оттуда брать и с ними работать. Они с удовольствием на общественных началах готовы подставить плечо. Они не только скажут как надо, но они тебя за руку приведут и покажут клумбу, которую он сделал в честь ветеранов Отечественной войны. Об участии во Всебелорусском народном собрании