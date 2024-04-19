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Чистота Минска, оформление города к праздникам. Пообщались с депутатом Татьяной Калитиной

19 апреля 2024 16:17
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О внешнем облике столицы, чистоте, наружной рекламе, оформлении города к праздникам поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Наведение красоты и порядка – это не только государственная политика, но и вклад каждого жителя в одно общее большое дело. Ежегодно в стране и в Минске проводятся экологические акции и мероприятия: субботники, декадники, месячники. Мы все знаем, что в таких акциях активно участвуют депутаты. Нынешней весной традиция не изменилась?

Об участии депутатов в благоустройстве минских улиц

Чистота Минска, оформление города к праздникам. Пообщались с депутатом Татьяной Калитиной-1

Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов:
Ни в коем случае традиция не прервалась. Месячник по благоустройству идет в Минске уже достаточно давно, примерно месяц. Каждый работает в своем коллективе, и мы обязательно выходим своим трудовым коллективом на закрепленные территории. Задача депутата сегодня – привлечь людей, которые живут в этом округе, каким-то образом убедить, замотивировать. Просто так чистоты не добьемся. Зависит все от каждого.

Наталья Надольская:
Как депутат Мингорсовета вы видите, что благоустройство столицы более объемно. Оформление города – это праздник. Но есть ведь и повседневные проблемы, в частности с уборкой улиц, с сортировкой отходов. Обращает ли внимание депутатский корпус на такие вопросы и как они решаются?

Татьяна Калитина:
Безусловно, на это все обращает внимание и сессия горсовета, и на рассмотрениях профильной комиссии. В комиссии всегда поддерживаются такие проблемные вопросы, которые требуют дополнительного финансирования и приведения в порядок конкретной территории, например, благоустройство парков, скверов. Это тоже очень важно.

Наталья Надольская:
На каких проблемах благоустройства, может быть озеленение, вы бы хотели акцентировать внимание? Что необходимо делать, чтобы поддерживать чистоту и порядок в стране?

Чистота Минска, оформление города к праздникам. Пообщались с депутатом Татьяной Калитиной-4

Татьяна Калитина:
Мое глубокое убеждение – поддерживать чистоту может каждый из нас на своем конкретном участке: либо дома, либо на работе, либо у себя во дворе. Основные и ключевые позиции посредством программ благоустройства, которые принимаются и рассматриваются на сессиях Мингорсовета. Мы стараемся все учесть. Но можно сделать центральные улицы красиво и при этом запустить дворовые территории. А в дворовых территориях можно мусор выбрасывать, можно собак выгуливать как я хочу, а не как требуют правила.

За этим всем нужно следить всем. Сегодня развитие должны получить Советы территориального общественного самоуправления. Сейчас уже на финише положение об этих Советах. Мы уже утвердили персональный состав этих Советов, поэтому те программы благоустройства, о которых я говорила, плюс те вопросы, которые мы обобщаем и аккумулируем по обращениям граждан, а они в основном касаются вопросов благоустройства и озеленения, в том числе рассматриваются на Советах.

С какими вопросами обращаются избиратели?

Чистота Минска, оформление города к праздникам. Пообщались с депутатом Татьяной Калитиной-7

Наталья Надольская:
С какими еще вопросами обращаются к вам избиратели? Возможно, есть интересные наказы?

Татьяна Калитина:
Это только-только стартовало. Пришла ко мне очень активная жительница Первомайского района, а она в теме благоустройства очень глубоко посвящена и ее тоже очень интересовала тема наружной рекламы. Она задавала достаточно грамотные вопросы о том, как проходит согласование рекламы, почему на фасаде остаются после демонтажа отметки, что там была когда-то наружная реклама. Два приема, которые я провела, были интересные.

Я вижу, что людям действительно важно то место, где они живут. Я вижу, что люди действительно верят, что если они выбрали депутата, то депутат и является этим проводником между ними и властью, и что депутат обязательно что-то посоветует. Сами приемы достаточно интересные, потому что активных людей можно даже оттуда брать и с ними работать. Они с удовольствием на общественных началах готовы подставить плечо. Они не только скажут как надо, но они тебя за руку приведут и покажут клумбу, которую он сделал в честь ветеранов Отечественной войны.

Об участии во Всебелорусском народном собрании

Чистота Минска, оформление города к праздникам. Пообщались с депутатом Татьяной Калитиной-10

Наталья Надольская:
Какие задачи минимум и максимум стоят перед вами как перед депутатом? Каким вы видите свое участие в работе Всебелорусского народного собрания?

Татьяна Калитина:
Задачи минимум – это обращение граждан, внимание к обращениям граждан, не оставить ни одно обращение без внимания. Это требует сегодня времени. Практика показывает, что с людьми нужно говорить и говорить честно, достаточно много. Программа – максимум. Нужно сделать счастливым конкретный округ, в котором я избиралась: это и в части наказа избирателей, и про ВНС. Для меня очень почетно участвовать в седьмом Всебелорусском народном собрании. Я вижу свою задачу в основном в промежутке от заседания до заседания, потому что именно в это время должна пройти живая работа, выработаться запросы наших людей. Понимаю, что будет ответственно и сложно, но я понимаю, что вся эта работа для меня будет очень интересной. Возможно, я смогу туда внести свою лепту.

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# Государственная политика # общество # Наталья Надольская # Татьяна Калитина

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