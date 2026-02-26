Прямой эфир

В Минске в 2026-м появятся новые возможности для размещения наружной рекламы

26 февраля 2026 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мультимедийные экраны, лайтпостеры и баннеры в метро. В Минске в 2026 году появятся новые возможности для размещения наружной рекламы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице уже определили наиболее рейтинговые места, где будет установлено еще 10 современных LED-экранов. В праздники на них будет не только рекламная информация. 

В Минске в 2026-м появятся новые возможности для размещения наружной рекламы-2

Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама» 
Мы имеем 96 экранов, 61 конструкцию, и, конечно же, с учетом опыта использования этих рекламных конструкций мы увидели, что есть наиболее рейтинговые места, есть места, которые прекрасно исполняют роль украшения города в какие-то праздники, но вместе с тем каждая рекламная конструкция должна приносить материальную выгоду.

Ярче станут и подземные переходы на новых станциях метрополитена. Мультимедийная реклама украсит торговые центры и будет более широко использоваться в общественном транспорте.

# Реклама # Татьяна Калитина

Другие новости рубрики

Все новости
Паводки могут затронуть 159 населённых пунктов в 60 районах Беларуси
26 февраля 2026 10:57

Паводки могут затронуть 159 населённых пунктов в 60 районах Беларуси

В 2025-м в информационном поле Беларуси выявили порядка двух тысяч экстремистских материалов
26 февраля 2026 10:51

В 2025-м в информационном поле Беларуси выявили порядка двух тысяч экстремистских материалов

Госсекретарь Совета безопасности встретился с экспертным советом БИСИ
26 февраля 2026 10:40

Госсекретарь Совета безопасности встретился с экспертным советом БИСИ