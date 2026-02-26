В Минске в 2026-м появятся новые возможности для размещения наружной рекламы

Мультимедийные экраны, лайтпостеры и баннеры в метро. В Минске в 2026 году появятся новые возможности для размещения наружной рекламы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице уже определили наиболее рейтинговые места, где будет установлено еще 10 современных LED-экранов. В праздники на них будет не только рекламная информация.

Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»

Мы имеем 96 экранов, 61 конструкцию, и, конечно же, с учетом опыта использования этих рекламных конструкций мы увидели, что есть наиболее рейтинговые места, есть места, которые прекрасно исполняют роль украшения города в какие-то праздники, но вместе с тем каждая рекламная конструкция должна приносить материальную выгоду.

Ярче станут и подземные переходы на новых станциях метрополитена. Мультимедийная реклама украсит торговые центры и будет более широко использоваться в общественном транспорте.