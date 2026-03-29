Прямой эфир

Активно уходим в цифру! Директор «Минскрекламы» рассказала, какие технологии используют

29 марта 2026 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ГП «Минскреклама» Татьяна Калитина.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Какие технологии могут использоваться? 

Активно уходим в цифру! Директор «Минскрекламы» рассказала, какие технологии используют-2

Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»: 
Мы сейчас активно уходим в цифру. Сегодня в плане наружной рекламы у нас, благодаря поддержке нашего учредителя, есть самое большое количество светодиодных экранов по городу Минску. Мы приобретаем оборудование высокотехнологичное для изготовления какой-то продукции полиграфической. Мы сегодня используем лазерную резку в производстве. 

Александр Осенко:
Вы на хозрасчете? 

Татьяна Калитина:
Полностью. У нас есть заказчик – бюджетные организации. Деньги нам не выделяются для каких-то мероприятий.

Александр Осенко:
Лазерная резка есть, первоклассные принтеры есть, цифровые технологии есть. А клише у вас есть? 

Татьяна Калитина:
А клише – это то, что мы в этом году уже приобретаем. Они у нас уже на закупке. 

Александр Осенко:
Будете печатать? 

Татьяна Калитина:
Да, с клише. 

Александр Осенко:
Я вообще про деньги. 

Татьяна Калитина:
А, вы про деньги, а я про полиграфию. 

Александр Осенко:
А деньги – это не полиграфия? 

Какие новинки ждать на улицах столицы от «Минскрекламы» в Год белорусской женщины? 

# Интервью # Татьяна Калитина # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
Какие новинки ждать на улицах столицы от «Минскрекламы» в Год белорусской женщины?
29 марта 2026 07:43

Какие новинки ждать на улицах столицы от «Минскрекламы» в Год белорусской женщины?

Путин оценил! Кто придумывает украшения для улиц Минска?
29 марта 2026 07:40

Путин оценил! Кто придумывает украшения для улиц Минска?

Пустовой: надо создавать свои наднациональные институты, иначе западные глобалисты смогут поработить нас всех
28 марта 2026 18:21

Пустовой: надо создавать свои наднациональные институты, иначе западные глобалисты смогут поработить нас всех