Активно уходим в цифру! Директор «Минскрекламы» рассказала, какие технологии используют

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ГП «Минскреклама» Татьяна Калитина.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какие технологии могут использоваться?
Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»:
Мы сейчас активно уходим в цифру. Сегодня в плане наружной рекламы у нас, благодаря поддержке нашего учредителя, есть самое большое количество светодиодных экранов по городу Минску. Мы приобретаем оборудование высокотехнологичное для изготовления какой-то продукции полиграфической. Мы сегодня используем лазерную резку в производстве.
Александр Осенко:
Вы на хозрасчете?
Татьяна Калитина:
Полностью. У нас есть заказчик – бюджетные организации. Деньги нам не выделяются для каких-то мероприятий.
Александр Осенко:
Лазерная резка есть, первоклассные принтеры есть, цифровые технологии есть. А клише у вас есть?
Татьяна Калитина:
А клише – это то, что мы в этом году уже приобретаем. Они у нас уже на закупке.
Александр Осенко:
Будете печатать?
Татьяна Калитина:
Да, с клише.
Александр Осенко:
Я вообще про деньги.
Татьяна Калитина:
А, вы про деньги, а я про полиграфию.
Александр Осенко:
А деньги – это не полиграфия?
Какие новинки ждать на улицах столицы от «Минскрекламы» в Год белорусской женщины?