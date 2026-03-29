Активно уходим в цифру! Директор «Минскрекламы» рассказала, какие технологии используют

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ГП «Минскреклама» Татьяна Калитина.

Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»:

Мы сейчас активно уходим в цифру. Сегодня в плане наружной рекламы у нас, благодаря поддержке нашего учредителя, есть самое большое количество светодиодных экранов по городу Минску. Мы приобретаем оборудование высокотехнологичное для изготовления какой-то продукции полиграфической. Мы сегодня используем лазерную резку в производстве.

Александр Осенко:

Вы на хозрасчете?

Татьяна Калитина:

Полностью. У нас есть заказчик – бюджетные организации. Деньги нам не выделяются для каких-то мероприятий.

Александр Осенко:

Лазерная резка есть, первоклассные принтеры есть, цифровые технологии есть. А клише у вас есть?

Татьяна Калитина:

А клише – это то, что мы в этом году уже приобретаем. Они у нас уже на закупке.

Александр Осенко:

Будете печатать?

Татьяна Калитина:

Да, с клише.

Александр Осенко:

Я вообще про деньги.

Татьяна Калитина:

А, вы про деньги, а я про полиграфию.

Александр Осенко:

А деньги – это не полиграфия?