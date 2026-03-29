Путин оценил! Кто придумывает украшения для улиц Минска?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Столица благоухает. Когда Путин был у нас в гостях, сказал: «Огромное спасибо за такую ухоженность». Кто эти люди, которые придумывают красоту? Это же надо преподнести креативно. И вы не повторяетесь?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ГП «Минскреклама» Татьяна Калитина.

Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»:

Есть какие-то локации, например, на проспекте Победителей, светодинамические пилоны, которые там находятся постоянно, но это проспект Победителей, само название проспекта уже говорит о том, что в нем должны быть элементы государственности.

Как рождается идея всего остального? Наверное, так же, как и в любом творческом коллективе. Приглашаем дизайнеров, садимся за один большой круглый стол, говорим о том, что мы готовимся к празднику, начинаем давать техническое задание. Оно не прописано где-то, оно в наработках, то есть на каких локациях сосредотачиваемся, что там должно быть.

Но самое главное, они знают, что к каждому празднику одна-две конструкции новых абсолютно должны быть. Либо одна, но мощная, либо не менее двух локаций с красивыми фишечками должны быть.