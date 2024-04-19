Каким будет украшение Минска ко Дню Победы в 2024-м? Рассказываем в деталях

Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов:

Мы уже фактически на финишной прямой по подготовке размещения наружной рекламы, брендированных конструкций именно ко Дню Победы. В этом году мы разрабатывали концепцию с учетом года 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Соответственно, вся наша концепция, начиная от 1 Мая и практически весь год, будет посвящена этой тематике. Сделали акцент в работе даже не на графику, а на историческую хронику. Для разных локаций Минска мы предложили разные локации – это и Беларусь партизанская, партизанский, фронтовой быт и самиздат, листовки того времени, концертные афиши, фотографии минского подполья, партизанского движения, фотографии освобождения. Работали в тесном сотрудничестве с музеем Великой Отечественной войны, музеем истории города Минска. Поэтому акцент не на графику, а на историю и хронику.

Как украсят Минск ко Всебелорусскому народному собранию? Узнали детали оформления – подробности.