Прямой эфир

Каким будет украшение Минска ко Дню Победы в 2024-м? Рассказываем в деталях

19 апреля 2024 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О внешнем облике столицы, чистоте, наружной рекламе, оформлении города к праздникам поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Приближается День Великой Победы, юбилейный день освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков. Предусмотрено ли специальное оформление Минска, направленное на сохранение исторической памяти? И тот же вопрос ко Дню народного единства. Уже есть какие-то задумки?

Каким будет украшение Минска ко Дню Победы в 2024-м? Рассказываем в деталях-1

Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов:
Мы уже фактически на финишной прямой по подготовке размещения наружной рекламы, брендированных конструкций именно ко Дню Победы. В этом году мы разрабатывали концепцию с учетом года 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Соответственно, вся наша концепция, начиная от 1 Мая и практически весь год, будет посвящена этой тематике. Сделали акцент в работе даже не на графику, а на историческую хронику. Для разных локаций Минска мы предложили разные локации – это и Беларусь партизанская, партизанский, фронтовой быт и самиздат, листовки того времени, концертные афиши, фотографии минского подполья, партизанского движения, фотографии освобождения. Работали в тесном сотрудничестве с музеем Великой Отечественной войны, музеем истории города Минска. Поэтому акцент не на графику, а на историю и хронику.

Как украсят Минск ко Всебелорусскому народному собранию? Узнали детали оформления – подробности.

# День Победы # общество # Татьяна Калитина # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
Как украсят Минск к Всебелорусскому народному собранию? Узнали детали оформления
19 апреля 2024 14:20

Как украсят Минск к Всебелорусскому народному собранию? Узнали детали оформления

В автолавку или магазин. Как заказать товары в сельскую местность?
19 апреля 2024 14:17

В автолавку или магазин. Как заказать товары в сельскую местность?

Наталья Кочанова посетила Жировичский монастырь
19 апреля 2024 14:10

Наталья Кочанова посетила Жировичский монастырь

Туристический потенциал Санкт-Петербурга презентовали в Минске
19 апреля 2024 13:49

Туристический потенциал Санкт-Петербурга презентовали в Минске

При нехватке витамина D может возникнуть даже онкология. Рассказываем, как восполнить дефицит
19 апреля 2024 13:02

При нехватке витамина D может возникнуть даже онкология. Рассказываем, как восполнить дефицит

Как проявляется железодефицитная анемия? Узнали у врача об основных симптомах заболевания
19 апреля 2024 12:23

Как проявляется железодефицитная анемия? Узнали у врача об основных симптомах заболевания

Почти 80% школ перешли на новый режим организации питания
19 апреля 2024 11:56

Почти 80% школ перешли на новый режим организации питания

Участвовала в боях за освобождение Украины, Польши, Чехословакии. «Незабытые истории»
19 апреля 2024 11:39

Участвовала в боях за освобождение Украины, Польши, Чехословакии. «Незабытые истории»

Где могут работать подростки? В Центре допобразования детей и молодёжи «Эврика» рассказали о перспективах
19 апреля 2024 11:23

Где могут работать подростки? В Центре допобразования детей и молодёжи «Эврика» рассказали о перспективах

Улицы Витебска заметает апрельским снегом
19 апреля 2024 10:49

Улицы Витебска заметает апрельским снегом

«Это огромная честь и возможность». Александра Носсоль представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни «Славянского базара»
19 апреля 2024 08:51

«Это огромная честь и возможность». Александра Носсоль представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни «Славянского базара»

Контртеррористические учения оперативных служб прошли в Минске
19 апреля 2024 08:22

Контртеррористические учения оперативных служб прошли в Минске