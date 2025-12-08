Каждое производство должно развиваться планомерно! Какие инициативы предлагают делегаты ВНС

В нашей стране продолжается подготовка ко второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания. Представлять интересы жителей столицы на ВНС будут более 160 делегатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди них и Татьяна Калитина – директор предприятия «Минскреклама». Она, как опытный руководитель, считает, что каждое производство должно развиваться планомерно и иметь четкий курс. Ведь от этого зависит экономика страны. Какие инициативы предлагают делегаты? Узнала Юлия Минич.

Татьяна Калитина, директор КПУП «Минскреклама», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

На Всебелорусское народное собрание я иду в нескольких качествах, я бы так для себя это определила. Первое качество – это, безусловно, делегат Всебелорусского народного собрания, депутат Минского городского Совета депутатов, руководитель предприятия. Ну и, конечно же, во второй очереди я гражданин нашей страны, обычный житель. Я мама, дочь, бабушка. Безусловно, отдаю отчет тому напряженному темпу, в котором предстоит работать ближайшие пять лет. Для этого, конечно же, нужно развивать новые формы, открывать новые рабочие места.



Мы свой бизнес-план по предприятию уже нацеливаем на это, исходя из тех разделов программы социально-экономического развития. И я надеюсь, что это, действительно, придаст такой хороший импульс для дальнейшего развития предприятия. Сработает хорошо экономика, будет улучшенный социальный пакет, который позволит внедрять там мир стимулирующего характера для того, чтобы задержать молодежь, чтобы работать на предприятии было престижно.

Чтобы успеть выполнить те показатели, которые себе наметили, те показатели, которые сегодня намечены в программе социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. Понятно, что нужно улучшать материально-техническую базу. И поэтому у нас сегодня есть широкоформатный принтер, который печатает в два раза быстрее предыдущих.