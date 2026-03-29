Какие новинки ждать на улицах столицы от «Минскрекламы» в Год белорусской женщины?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Какие новинки в Год белорусской женщины вы предложите жителям и гостям столицы?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ГП «Минскреклама» Татьяна Калитина.

Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»:

Они пока нашли свое отражение в плакатах, которые мы видим, размещенные на бордах, на мультимедийных экранах. Сейчас было 8 Марта, поэтому очень много было мероприятий.

Пока это были работы над наружной рекламой, эти работы продолжаются, потому что мы сейчас работаем над серией плакатов белорусской женщины, чтобы отразить женщину разных профессий, разных возрастов.

В рамках празднования 9 Мая будет одна локация, посвященная женщинам войны. Сейчас совместно с коллегами-историками ищем картины белорусских женщин в годы Великой Отечественной войны. К каждому празднику будем искать какую-то идею для того, чтобы этот год нашел свое отражение.

Есть большой план, посвященный Году белорусской женщины, который был принят на заседании горисполкома. Он достаточно обширный, серьезный. Мы с ним будем работать, это и научно-практические конференции, везде будет наше присутствие.