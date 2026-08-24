Новости по тегу #Светлана Кожекина

Первые два года есть грейс-период, в течение которого клиент платит 1% годовых, – рассказала заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Светлана Кожекина.
На площадь Победы приходят тысячи белорусов и гостей нашей страны, чтобы низко поклониться тем, кто воевал и приближал сначала освобождение Минска, а затем и всего мира от коричневой чумы.
Напомним, для осуществления инициативы деньги вносят авторы проекта и администрация города по формуле – 10 % за свой счет и 90 % бюджетных средств.
Один из крупнейших банков страны запланировал обновление программного обеспечения.
«На протяжении трех лет мы реализуем этот проект и реально передали 18 автомобилей, которые производит наш, кстати, завод МАЗ».
«На протяжении последних лет мы видим постоянный рост доходов населения и заработной платы населения нашей столицы. Не только в нашей столице, но и в целом по стране».
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