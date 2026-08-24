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Новости по тегу #Светлана Кожекина

Стройте будущее уверенно! Беларусбанк обновил условия программы «Ипотека с нами»
24 августа 2026 18:42

Стройте будущее уверенно! Беларусбанк обновил условия программы «Ипотека с нами»

Символ вечной благодарности! Белорусы возлагают цветы к обелиску Победы в Минске
03 июля 2026 11:10

Символ вечной благодарности! Белорусы возлагают цветы к обелиску Победы в Минске

Депутаты Мингорсовета утвердили бюджет Минска на 2026 год
23 декабря 2025 18:11

Депутаты Мингорсовета утвердили бюджет Минска на 2026 год

Беларусбанк информирует о масштабных технологических работах
20 декабря 2025 17:34

Беларусбанк информирует о масштабных технологических работах

«Построено 17 домов семейного типа». Рассказываем, какие социальные проекты реализует «Беларусбанк»
11 июля 2025 14:30

«Построено 17 домов семейного типа». Рассказываем, какие социальные проекты реализует «Беларусбанк»

Как растёт средняя зарплата по Минску? Узнали у депутата Мингорсовета
11 июля 2025 14:25

Как растёт средняя зарплата по Минску? Узнали у депутата Мингорсовета

Что изменится в работе ИП в 2024 году? Большой разговор со Светланой Кожекиной
26 апреля 2024 14:19

Что изменится в работе ИП в 2024 году? Большой разговор со Светланой Кожекиной

Какие городские сферы нуждаются в дополнительном финансировании? Мнение
26 апреля 2024 14:15

Какие городские сферы нуждаются в дополнительном финансировании? Мнение

Как новшества в законе упростят работу бизнесменов? Узнали у депутата Мингорсовета
26 апреля 2024 14:10

Как новшества в законе упростят работу бизнесменов? Узнали у депутата Мингорсовета

Новый проект для школьников от «Беларусбанка». Какие возможности предлагает карта учащегося «Белкарт»?
04 сентября 2023 09:45

Новый проект для школьников от «Беларусбанка». Какие возможности предлагает карта учащегося «Белкарт»?

17 тыс. ребят получили электронные документы от Беларусбанка. Оценили возможности IT-продукта
02 сентября 2023 17:37

17 тыс. ребят получили электронные документы от Беларусбанка. Оценили возможности IT-продукта

Взять кредит, открыть вклад или оформить банковскую карту: Белпочта и Беларусбанк реализуют проект для жителей глубинки
26 августа 2019 18:36

Взять кредит, открыть вклад или оформить банковскую карту: Белпочта и Беларусбанк реализуют проект для жителей глубинки