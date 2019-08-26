Белпочта и Беларусбанк запустили совместный проект в маленьких населённых пунктах

Новости Беларуси. Более полутора миллионов сельских жителей Беларуси успели оценить новые возможности почты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о совместном проекте Белпочты и Беларусбанка. Он делает доступными для сельчан самые популярные финансовые операции. Будь то оформление кредита, банковской карточки или расчетного счета. Проект стартовал в начале года, но уже доказал свою востребованность. Клиенты открыли около 900 вкладов на 3,5 млн рублей.

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления Беларусбанка:

Мы видим развитие данного проекта. В перспективе, в сентябре будет реализована возможность погашения кредитов через систему ЕРИП. Этого ждут все жители страны. Также это будет пополнение вкладов в белорусских рублях через систему ЕРИП.

Елена Барковская, заместитель генерального директора РУП «Белпочта»:

Сегодня Белпочта – это уникальная инфраструктура. Потому что мы, наверное, единственные, кто остался у нас на селе и наш почтальон может дойти до каждого потребителя. Мы реализуем разного рода проекты, которые будут улучшать качество жизни нашего сельского населения. Но при этом мы также хотели, чтобы они были экономически эффективными и для нас.