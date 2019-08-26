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Белпочта и Беларусбанк запустили совместный проект в маленьких населённых пунктах

26 августа 2019 14:14
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Новости Беларуси. Более полутора миллионов сельских жителей Беларуси успели оценить новые возможности почты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белпочта и Беларусбанк запустили совместный проект в маленьких населённых пунктах -1

Речь идет о совместном проекте Белпочты и Беларусбанка. Он делает доступными для сельчан самые популярные финансовые операции. Будь то оформление кредита, банковской карточки или расчетного счета. Проект стартовал в начале года, но уже доказал свою востребованность. Клиенты открыли около 900 вкладов на 3,5 млн рублей.

Белпочта и Беларусбанк запустили совместный проект в маленьких населённых пунктах -4

Белпочта и Беларусбанк запустили совместный проект в маленьких населённых пунктах -6

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления Беларусбанка:
Мы видим развитие данного проекта. В перспективе, в сентябре будет реализована возможность погашения кредитов через систему ЕРИП. Этого ждут все жители страны. Также это будет пополнение вкладов в белорусских рублях через систему ЕРИП.

Белпочта и Беларусбанк запустили совместный проект в маленьких населённых пунктах -9

Елена Барковская, заместитель генерального директора РУП «Белпочта»:
Сегодня Белпочта – это уникальная инфраструктура. Потому что мы, наверное, единственные, кто остался у нас на селе и наш почтальон может дойти до каждого потребителя. Мы реализуем разного рода проекты, которые будут улучшать качество жизни нашего сельского населения. Но при этом мы также хотели, чтобы они были экономически эффективными и для нас.

Белпочта и Беларусбанк запустили совместный проект в маленьких населённых пунктах -12

Совместные отделения работают во всех регионах страны и их количество стремительно растет. Если в мае таких точек было 800, то сегодня – почти тысяча. Параллельно идет работа и над расширением перечня финансовых услуг.

# Почта Беларуси # общество # Светлана Кожекина # Елена Барковская # Фотофакт

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