Беларусбанк информирует о масштабных технологических работах
Беларусбанк повысит надежность и качество услуг. Масштабные технологические работы будут проводиться с 22 декабря и до 15:00 29 декабря. Один из крупнейших банков страны запланировал обновление программного обеспечения. В это время некоторые операции белорусам будут недоступны в отделениях, мобильном приложении и на официальном сайте банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не получится оформить платежную карточку с нанесением информации о держателе, а также выпустить или перевыпустить дубликат. Основные работы Беларусбанк будет проводить с 24-го числа. Начиная с этой даты, список ограничений существенно расширится.
Будут приостановлены оформление заявок на выдачу кредитов, заключение кредитных договоров, перечисление денежных средств по этим документам, а также многие операции по вкладным и текущим счетам. Скорректируют и режим работы банковских отделений.
Светлана Кожекина, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Начиная с 25-го по 28-е число отделенческая сеть банка будет работать по режиму своих выходных и праздничных дней. Любые консультации нашим клиентам можно будет в свободном доступе получить в контакт-центре за данный период (с 25-го по 28-е число) с 9 до 18 часов. С 22-го по 24-е число декабря и с 29-го числа контакт-центр будет работать в штатном режиме, начиная с 8:30 до 21:00.
Большая часть повседневных операций будет выполняться в обычном режиме – ограничения не коснутся оплаты покупок в магазинах и на маркетплейсах, снятия наличных, платежей через систему ЕРИП, просмотров баланса и переводов средств. Исключение – 27 и 28 декабря. В эти дни с часа ночи до 10 утра возможны перебои в работе всех платежных карт.