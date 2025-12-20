Беларусбанк информирует о масштабных технологических работах

Беларусбанк повысит надежность и качество услуг. Масштабные технологические работы будут проводиться с 22 декабря и до 15:00 29 декабря. Один из крупнейших банков страны запланировал обновление программного обеспечения. В это время некоторые операции белорусам будут недоступны в отделениях, мобильном приложении и на официальном сайте банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не получится оформить платежную карточку с нанесением информации о держателе, а также выпустить или перевыпустить дубликат. Основные работы Беларусбанк будет проводить с 24-го числа. Начиная с этой даты, список ограничений существенно расширится. Будут приостановлены оформление заявок на выдачу кредитов, заключение кредитных договоров, перечисление денежных средств по этим документам, а также многие операции по вкладным и текущим счетам. Скорректируют и режим работы банковских отделений.