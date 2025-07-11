Как растёт средняя зарплата по Минску? Узнали у депутата Мингорсовета

Наталья Надольская, ведущая: Могли бы вы поделиться информацией о динамике средней зарплаты в Минске? Насколько она выросла за последний год?

Об экономике, промышленности и уровне жизни, а также о стратегиях развития и не только поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Светлана Кожекина, депутат Минского городского Совета депутатов:

На протяжении последних лет мы видим постоянный рост доходов населения и заработной платы населения нашей столицы. Не только в нашей столице, но и в целом по стране. Что говорит еще раз о стабильности нашей экономики и росте благосостояния нашего населения.

Если говорить о столице, то средняя заработная плата на сегодняшний момент за полгода сформирована на уровне 3,5 тысяч белорусских рублей. Это достаточно хороший показатель. Темп роста за этот период составил порядка 15,9 %. Если говорить о начале года, уровень заработной платы был на уровне где-то 3 тысяч белорусских рублей.

Конечно, ключевыми отраслями с формированием самой большой заработной платы являются информация и связь, финансовая сфера и страховая сфера. Но не забывает город и о наших бюджетных организациях. Уровень заработной платы, который заложен в бюджет города Минска, его рост где-то определен порядка 15 % за год. Хотелось бы отметить, что фактически такой же уровень роста заработной платы бюджетников был сформирован в 2024 году. Мы видим стабильное развитие экономики страны, стабильное развитие экономики города, поэтому рост заработных плат фактически обусловлен этой стабильностью, которую мы сегодня наблюдаем.